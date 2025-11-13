Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 13 au dimanche 16 novembre

Lady Gaga – The MAYHEM Ball

Quinze ans après son dernier show à Lyon, Lady Gaga revient pour 2 dates exclusives à la LDLC Arena. Un show explosif, pop et théâtral !

Quand ? Jeudi 13 et vendredi 14 novembre

Où ? LDLC Arena, Décines

Combien ? Complet

Soirée Grand ReporTERRE #9 – France dégage !





Une soirée entre théâtre, musique et débat, menée par Coumba Kane (Le Monde) et Angélique Clairand. Thème : la France-Afrique, entre passé et rupture politique

Quand ? Vendredi 14 novembre à 20h

Où ? Maison du Peuple, Vénissieux

Combien ? Dès 5 euros | Dès 13 ans

Under the Moon Festival – 6e édition

Le rendez-vous lyonnais du bien-être féminin et du développement personnel : 32 marques, 28 ateliers et plein d’idées cadeaux de Noël !

Quand ? Samedi 15 et dimanche 16 novembre de 10h à 18h30

Où ? Mob Hotel, 55 quai Rambaud, Lyon 2

Combien ? Gratuit

Les 50 ans de Lugdunum

Un week-end d’ateliers, spectacles et visites théâtralisées pour (re)découvrir ce musée romain emblématique !

Quand ? Samedi 15 et dimanche 16 novembre de 10h à 17h30

Où ? 17 rue Cléberg, Lyon 5

Combien ? Gratuit

Salon Zen & Bio Lyon – 6ᵉ édition

Le rendez-vous bio, écolo & bien-être revient à Lyon ! Gratuit, 3 jours d’ateliers, conférences, marques inspirantes.

Quand ? De vendredi 14 à dimanche 16 novembre

Où ? Eurexpo Lyon – Chassieu

Combien ? Gratuit