Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 13 au dimanche 16 novembre

Lady Gaga – The MAYHEM Ball
Quinze ans après son dernier show à Lyon, Lady Gaga revient pour 2 dates exclusives à la LDLC Arena. Un show explosif, pop et théâtral !
Quand ? Jeudi 13 et vendredi 14 novembre
Où ? LDLC Arena, Décines
Combien ? Complet
Soirée Grand ReporTERRE #9 – France dégage !
Une soirée entre théâtre, musique et débat, menée par Coumba Kane (Le Monde) et Angélique Clairand. Thème : la France-Afrique, entre passé et rupture politique
Quand ? Vendredi 14 novembre à 20h
Où ? Maison du Peuple, Vénissieux
Combien ? Dès 5 euros | Dès 13 ans
Under the Moon Festival – 6e édition
Le rendez-vous lyonnais du bien-être féminin et du développement personnel : 32 marques, 28 ateliers et plein d’idées cadeaux de Noël !
Quand ? Samedi 15 et dimanche 16 novembre de 10h à 18h30
Où ? Mob Hotel, 55 quai Rambaud, Lyon 2
Combien ? Gratuit
Les 50 ans de Lugdunum
Un week-end d’ateliers, spectacles et visites théâtralisées pour (re)découvrir ce musée romain emblématique !
Quand ? Samedi 15 et dimanche 16 novembre de 10h à 17h30
Où ? 17 rue Cléberg, Lyon 5
Combien ? Gratuit
Salon Zen & Bio Lyon – 6ᵉ édition
Le rendez-vous bio, écolo & bien-être revient à Lyon ! Gratuit, 3 jours d’ateliers, conférences, marques inspirantes.
Quand ? De vendredi 14 à dimanche 16 novembre
Où ? Eurexpo Lyon – Chassieu
Combien ? Gratuit