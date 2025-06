Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 12 au dimanche 15 juin

Star Academy à la LDLC Arena

Après le succès du grand retour du Star Academy Tour, la tournée revient pour une nouvelle édition qui s’annonce tout aussi grandiose ! Pour cette nouvelle saison, de nouveaux artistes, une nouvelle setlist et un nouveau show spectaculaire.

Quand ? Samedi 14 juin ; 20 h

Où ? LDLC Arena ; Décines

Combien ? A partir de 52 euros ; prendre sa place

Journée de l'archéologie

Les Journées européennes de l'archéologie de Lyon se déroulent les 14 et 15 juin. Vous êtes amateurs d’archéologie ou tout simplement curieux, le musée et théâtre romain Lugdunum vous accueille pour vous dévoiler ses collections. Au programme des experts, des scientifiques et des restaurateurs seront sur place pour percer les mystères de ces vestiges antiques.

Quand ? Samedi 14 juin et dimanche 15 juin

Où ? Musée Lugdunum ; Lyon 5e

Combien ? Gratuit

Ouverture de la terrasse Aurora

L'été arrive à grand pas et avec lui, la saison d'été du Sucre. A cette occasion un apéro pour l'ouverture de la terrasse Aurora à lieu ce vendredi. Comme un rituel, cette terrasse se renouvelle avec une toute nouvelle scénographie imaginée par la scénographe Léa Chaix, alliant lumière, transparence et mouvement.

Quand ? Vendredi 13 juin ; 18h - 22h

Où ? Le Sucre

Combien ? Entrée libre

Fanfare Station Mue

Ce vendredi démarre la 6e édition du festival Fanfares / Saint Marcel à Lyon. Au programme, un mélange de différents styles musicaux : swing, funk en passant par le balkanique faisant chavirer votre coeur, mais aussi votre corps le temps de quelques heures.

Quand ? Vendredi 13 et samedi 14 juin,

Où ? Station Mue

Combien ? Entrée libre

Lyon BD festival

Entre les forêts brésiliennes, les plages libanaises, l'air frais du Québec et les collines lyonnaises, le Lyon BD Festival revient pour une vingtième édition axée sur le thème du voyage. L'événement destiné aux amateurs de bande dessinée, se déroulera du 13 au 15 juin dans différentes institutions lyonnaises. Lire la suite.

Quand ? Du vendredi 13 juin au dimanche 15 juin

Où ? Hôtel de Ville ; 1 place de la Comédie ; Lyon 1 ; de 10h à 18h



Combien ? Billetterie

Grande fête des 10 ans

Après 6 mois d’émerveillement et de découvertes, le temps est venu de souffler la dernière bougie des 10 ans du musée. Le temps d’un week-end festival, du matin au cœur de la nuit, le musée va s'animer aussi bien dedans que dehors, se transformant en un lieu de fête, de musique, de jeux et de libre expression, pour un moment inoubliable.

Quand ? Samedi 14 juin et dimanche 15 juin

Où ? Musée des Confluences

Combien ? Gratuit ; sans réservation