Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 13 au dimanche 16 février

Salon du Chocolat

Le Salon du Chocolat fait son retour à Lyon à partir de ce vendredi. Pendant trois jours, les acteurs de la filière du chocolat et du cacao se réunissent pour faire vivre une expérience culinaire aussi douce que créative. Chocolatiers, chefs pâtissiers, confiseurs, producteurs de cacao, grandes marques, et même des blogueurs food seront présents. Au programme un défilé de robes en chocolat, des dégustations et des démos par de grands chefs.

Quand ? Vendredi 14 au dimanche 16 février 2025

Où ? Halle Tony Garnier

Combien ? 12 euros ; prendre sa place

Salon du tourisme Mahana

La Salon du Tourisme Mahana sera à Lyon ce week-end. L'occasion pour les amateurs de voyage de découvrir les dernières tendances touristiques proposées par les experts du milieu. Idées, conseils et inspirations, c'est le moment parfait pour commencer à préparer vos vacances de cet été.

Quand ? vendredi 14 au dimanche 16 février 2025

Où ? Halle Tony Garnier

Combien ? A partir de 8 euros ; prendre sa place

Soirée Techno / hard techno

Une line-up électrisante pour cette soirée avec Area Øne, Køzløv et Sopik, qui vont enflammer la Rayonne. Entre techno, hardtechno et hardtrance, attendez-vous à des performances explosives.

Quand ? samedi 15 févirer ; 23h59 - 5h

Où ? La Rayonne ; 7 rue Henri Legay 69100 Villeurbanne

Combien ? A partir de 16 euros ; réserver sa place

Soirée disco funk

Le Grabuge pose ses valises à la Maison Mère à Lyon juste à côté de la place des Terreaux pour une édition rétro : " In Love With Disco". Durant toute la soirée, profitez des sons disco, funk, house et surtout des titres incontournables des 70’s, 80’s & 90’s pour le plaisir des plus grands fans de danse.

Quand ? vendredi 14 février

Où ? La Maison Mère ; 21 Place Gabriel Rambaud, 69001

Combien ? 6 à 12 euros ; prendre sa place

27e tattoo convention

La 27e convention du tattoo se tiendra ce week-end à Lyon. Ce rendez-vous des tatoueurs et perceurs est l'opportunité idéale pour trouver l'artiste qui réalisera votre prochaine œuvre. Expositions, tattoos en direct, présentations et même des spectacles sont au programme. Le Double Mixte vibrera au rythme des aiguilles pendant 48 heures.

Quand ? samedi 15 et dimanche 16 février ; 10h - 23h

Où ? Double Mixte ; 19 Avenue Gaston Berger, 69100 Villeurbanne

Combien ? 15 euros

Noir Impérial au Musée de Fourvière

Soulages n’était pas seul à aimer le noir. Et Mirabilia va s’atteler pendant ces quelques jours de février à le démontrer via l’exposition Noir Impérial, sise au musée de Fourvière, réunissant près de quarante artistes mais aussi artisans d’art, Lire la suite.

Quand ? 11 au 23 février de 12h30 à 18h

Où ? Musée de Fourvière ; Lyon 5

Combien ? De 7 à 10 euros

Soirée Love & Jazz

Pour fêter la Saint-Valentin dans une ambiance intimiste et romantique, L'Officine propose une soirée "Love & Jazz". Le Chef étoilé du Grand Réfectoire prépare pour l'occasion un menu en quatre services, pour partager un moment gustatif tout en profitant d'un concert de piano et de jazz en live.

Quand ? vendredi 14 février

Où ? Le Grand Réfectoire ; 3 cour Saint-Henri, 69002

Combien ? 89 euros ; prendre sa place