Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 20 au dimanche 23 février

Florence Mendez

L'humoriste belge, désormais coutumière de la bande à Meurice sur Radio Nova, repasse par Lyon deux ans après sa venue remarquée à l’Espace Gerson. Lire la suite

Quand ? Vendredi 21 février 2025

Où ? Salle Victor Hugo ; 33 rue Bossuet ; Lyon 6e

Combien ? 28 euros ; prendre sa place

Lost in the Groove

Si vous êtes des fans de disco, house, électro, vous serez les bienvenus ce samedi au Transbordeur pour leur soirée Lost In The Groove. Le Transbordeur se transforme en dancefloor géant pour vous faire transpirer comme jamais. Aux platines, des DJs iconiques comme CERRONE, BOSTON BUN, BARBARA BOEING, et bien d'autres encore à découvrir sur place.

Quand ? sameid 22 février 2025 ; 20h - 5h

Où ? Le Transobrdeur, 3 Boulevard de la Bataille de Stalingrad 69100 Villeurbanne

Combien ? 16,50 euros ; 29,30 euros ; prendre sa place

Journée mode

En collaboration avec la section mode de Condé Lyon, le musée des Beaux-Arts de Lyon vous présente l'exposition "Et si, finalement, l’accessoire faisait le moine ?" ainsi qu'une conférence intitulée "Les couturiers sculpteurs : Balenciaga, Madame Grès et Alaïa". De nombreuses autres activités seront également organisées autour du thème de la mode et de ces créateurs.

Quand ? samedi 22 février

Où ? Musée des Beaux Arts ; 20 place des Terreaux

Combien ? Exposition gratuite, conférence 3 euros ; En savoir plus

Lenny Kravitz

Auteur, producteur, multi-instrumentiste et icône, Lenny Kravitz poursuit sa tournée « Blue Electric Light Tour », saluée dans le monde entier, en France. Et cette fois-ci, il fait un arrêt à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 22 février pour un concert incontournable, qui sera l’occasion pour le public de découvrir en live les morceaux de son nouvel album « Blue Electric Light », acclamé par la critique, ainsi que ses plus grands classiques.

Quand ? samedi 22 février 2025

Où ? LDLC Arena ; Décines

Combien ? 57,50 euros ; prendre sa place

Les Musiques de John Williams et Hans Zimmer

Interstellar, Jurassic Park, The Dark Knight, Harry Potter, Inception, Star Wars ou encore Pirates des Caraïbes… redécouvrez vos musiques de films préférées lors d'un concert symphonique avec plus 70 musiciens sur scène. Sous la direction du chef d’orchestre Nicolas Simon, le Yellow Socks Orchestra - orchestre symphonique français spécialisé dans la musique de film - interprètera en live les plus grandes musiques de ces deux compositeurs de génie.

Quand ? samedi 22 février ; 15h ou 20h30

Où ? L'Amphitéâtre ; 10 quai Charles de Gaulle ; 69006

Combien ? A partir de 39 euros ; prendre sa place

Luminiscence à la Basilique Saint-Bonaventure

LUMINISCENCE poursuit sa tournée et s'installe à Lyon et plus particulièrement au sein de la Basilique Saint-Bonaventure pour une série de date. Un voyage hors du temps avec des chants célestes réalisés par les choeurs de la région qui résonneront sous les voûtes sacrées. Ces derniers seront accompagnés par la bande originale spatialisée 3D. Ensemble, ils vous révéleront la richesse acoustique de l’une des plus belles basiliques de France.

Quand ? A partir du 20 février au 29 mars

Où ? Basilique Saint-Bonaventure ; 7 Pl. des Cordeliers, 69002 Lyon

Combien ? A partir de 39 euros ; prendre sa place

Exposition peinture

Si vous n’arrivez pas à choisir entre une soirée au bar, une exposition d'art ou un DJ set, le Jobaar à Lyon a la solution parfaite pour vous en combinant les trois. Au programme : un atelier de peinture, une fresque réalisée en direct et une exposition d'art, le tout agrémenté d'un DJ set électro RnB. Une soirée prometteuse en perspective.

Quand ? vendredi 21 février

Où ? JOBAAR ; 86 cours vitton 69006

Combien ? gratuit