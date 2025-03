Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 27 au dimanche 30 mars

Molière à la LDLC Arena

Après déjà trois représentations l'année dernière à la LDLC Arena, Molière, le spectacle musical est de retour ce samedi 29 et dimanche 30 mars pour trois nouvelles dates. Un spectacle qui réunit chanteurs, rappeurs, danseurs, comédiens et musiciens, le tout dans un décor du 17e siècle. Une histoire entre amour, liberté et route vers le succès.

Quand ? Samedi 29 et dimanche 30 mars

Où ? LDLC Arena

Combien ? A partir de 25 euros, prendre sa place

Zeus, le cheval des JO

Arrivé le 17 mars dernier au coeur de la ville de Lyon, le célèbre cheval métallique des Jeux Olympiques de Paris 2024 a conquis les Lyonnais. Il reste cependant peu de créneaux si vous souhaitez lui rendre visite au sein de l'Hôtel de Ville de Lyon, puisqu'il partira direction Marseille de 2 avril prochain.

Quand ? Jusqu'au 2 avril

Où ? Hôtel de Ville de Lyon (entrée place de la Comédie)

Combien ? Gratuit

Vente de plantes et de végétaux

Rendez-vous à la Commune ce samedi pour une grande vente de plantes vertes à prix abordables ! Plus de cent variétés, dont des Monsteras, cactus, succulentes, aloé vera et ficus, vous attendent à tous les prix. Des conseils pratiques et astuces seront également proposés pour accompagner ceux qui n'auraient pas la main verte !

Quand ? Samedi 29 mars, de 13h à 18

Où ? La Commune, Lyon 7e

Combien ? Entrée libre

Braderie de printemps

A l’occasion de l’arrivée du printemps, la librairie de l’Institut Lumière organise cette semaine une grande braderie. Le rendez-vous est donné à partir de ce jeudi 27 mars et jusqu’au dimanche 30 mars , rue du Premier-Film dans le 8e arrondissement juste en face de l’Institut Lumière.

A retrouver sur place : des revues, des beaux livres ou encore des DVD d’occasion. De quoi ravir les passionnés de cinéma qui devraient pouvoir s’offrir de jolies trouvailles à petits prix.

Quand ? Jeudi 27 au dimanche 30 mars, 11h à 19h

Où ? Institut lumière, Lyon 3

Combien ? Entrée gratuite

Les petites foulées de Villeurbanne

Une événement pour toute et tous et surtout pour tous les niveaux. En plein coeur de Villeurbanne des tests de forme, une marche de 4km, des ateliers sportifs sont au programme. Un samedi sportif, de quoi ravir les enfants, mais aussi les parents.

Quand ? Samedi 29 mars, 9h-14h

Où ? Complexe sportif Boiron-Granger

Combien ? Gratuit sur inscription

Film "Lire Lolita à Téhéran"

Le film "Lire Lolita à Téhéran" du réalisateur israélien Eran Riklis est l'adaptation du best-seller autobiographique de l’écrivaine iranienne, Azar Nafisi sorti cette semaine. Dans le Téhéran des années 80, le régime de l’ayatollah Khomeini interdit la lecture de classiques de la littérature mondiale. Une professeure d’université interprétée par Golshifeth Farahani décide alors de réunir secrètement sept de ses étudiantes pour des séances de lecture. Un film poignant mettant en scène de nombreuses femmes luttant pour leur droit.