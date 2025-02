Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 6 au dimanche 9 février

A Tribe Called Sketch

A Tribe Called Sketch, ce comédie club ambulant aux couleurs hip-hop, dont le grand manitou Alpha assure l’échauffement en musique. Pour vous servir : les plumes hilarantes et croustillantes de Charlotte Creyx, Mathieu Rochet, Poulet de Feu, Chloé́ Drouet ou Anthony Bechtatou (entre autres). Ces comédiens de talents seront nos hôtes pour nous faire avaler, peut-être, quelques couleuvres, mais surtout nous offrir un excellent avant-goût de leurs spectacles respectifs.

Quand ? Samedi 8 février ; 20h

Où ? Les Subs ; Lyon

Combien ? De 0 à 5 euros

Rocé à Vénissieux

Rocé, l’un des rappeurs les plus pertinents et intéressants du paysage français, s’arrête à Vénissieux pour un concert et une conférence. C’est un personnage à part dans le game : Rocé n’appartient à aucun crew, trace son chemin en solitaire, pourtant toujours bien accompagné.

Quand ? vendredi 7 février à 20h30

Où ? Bizarre!, Vénissieux

Combien ? De 5 à 15 €

Un festival autour de la gastronomie italienne

Le festival Garzza, qui célébre la gastronomie et la culture italienne, débarque à In-Sted à Lyon. Au programme : DJ Set, pizza party, street-food italienne, masterclass spéciale pizza avec le chef Daniele La Monica du restaurant TerraMia Confluence...

Quand ? Du vendredi 7 au dimanche 9 février

Où ? In-Sted, rue de la Part-Dieu, Lyon

Schlømo, le patron des soirées parisiennes, au Transbordeur

Le producteur et DJ venu de Paris officie depuis 10 ans sur la scène électronique où Shaun Baron-Carvais, de son véritable patronyme, a su se faire un nom au fil de mixes enthousiasmants et de productions en partie publiées sur ses propres labels. Il est de retour dans l'agglo, au Transbo.

Quand ? samedi 8 févirer ; 23h

Où ? Transbordeur, 3 boulevard de Stalingrad, Villeurbanne

Combien ? De 23,90 à 29,80 € ; réserver sa place

Vintage Love Market

La Commune se met en mode Saint-Valentin pour une semaine 100% love ! Passez un week-end placé sous le signe de l’amour avec le Vintage Love Market. Seront présents : L'Armoire de Papy, Tes Clics et mes Clacs, Fleurs de Coeur, Gil et ses objets vintage, Contre Sort et Bokito Ink.

Quand ? samedi 8 et dimanche 9 février

Où ? La Commune, Lyon

Combien ? Gratuit