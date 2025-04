Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du vendredi 11 au dimanche 13 avril

Festival des terroirs

Le Festival des Terroirs est de retour pour trois jours de festivité autour du Bien-Manger au Heat de Lyon. Cette année, Emmanuelle Jary, la critique gastronomique et fondatrice de C’est Meilleur Quand C’est Bon et le François Perret chef de la meilleure pâtisserie du Monde 2024 seront la marraine et le parrain de cette nouvelle édition. Food court, DJ set, animations, marché de producteur locaux... seront donc au rendez-vous.

Quand ? Samedi 12 avril

Où ? HEAT, 70 quai Perrache, Lyon 2eme

Combien ? Gratuit

Foire de Lyon

La Foire de Lyon est encore ouverte ce week-end à Eurexpo. Cette nouvelle édition est placée sous le signe de la pop culture avec près de 850 exposants à découvrir. De nombreuses animations sont au programme, notamment le casting de The Voice et The Voice Kids ce dimanche 13 avril.

Quand ? Jusqu'au 14 avril

Où ? Eurexpo

Combien ? 6 euros par adulte

Vide-dressing by le dressing de Léa

La Commune propose ce week-end un vide-dressing avec des vêtements et accessoires d'occassions. Avec une diversité de prix, de styles, de tailles et de pièces uniques, chacun pourra trouver son bonheur. Une créatrice de bijoux faits-main en acier inoxydable sera également présente.

Quand ? Samedi 12 et dimanche 13 avril

Où ? 3 rue Pré-Gaudry Lyon 7

Combien ? Entrée libre

Pierre Garnier à l'Arena

Le phénomène musical de la Star Academy se produira ce vendredi à la LDLC Arena. Après avoir conquis des millions de spectateurs et téléspectateurs grâce à sa voix aussi singulière que puissante et sa personnalité attachante, le grand vainqueur de la Star Academy a débuté sa toute première tournée solo, qui se présente comme le préambule de son premier album « Chaque Seconde Tour ».

Quand ? Vendredi 11 avril, 20h

Où ? LDLC Arena, OL Vallée Décines

Combien ? A partir de 40 euros

Un vide dressing sur les toits

La boutique "Les Dégoteuses" organise un vide-dressing ce week-end à Lyon. Un événement pas comme les autres puisqu'il se déroulera sur les toits de Lyon, plus exactement au Fort Saint Laurent.

De belles marques seront à retrouver sur place : Sézane, Sandro, Ba&sh... Ainsi qu'une vente de plantes, de bijoux et céramique réalisés par des créateurs locaux.

Quand ? Samedi 12 avril, 11h à 21h et dimanche 13 avril de 11h à 18h

Où ? Fort Saint Laurent, Place Bellevue, 69001 Lyon

Combien ? Entrée libre et gratuite