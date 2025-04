Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du vendredi 25 au dimanche 27 avril

Disco house

Ce vendredi Arm aber sexy est de retour sous la halle, et cette fois-ci accompagné du collectif Disco Patio ! Une soirée disco house au Heat avec en ligne up Ramtarr, MLSN, Reverisme et Isa.

Quand ? Vendredi 25 avril ; 18h - 00h

Où ? HEAT ; 70 quai Perrache ; Lyon 2eme

Combien ? Gratuit

Une soirée Ghost à la LDLC Arena

Accumulant près de 10 milliards de streams, le groupe suédois de rock théâtral GHOST lauréat d’un GRAMMY et véritable sensation mondiale, continue d’offrir à des foules toujours plus nombreuses le « spectacle euphorique » de ses concerts. Le groupe fait escale à la LDLC Arena de Décines pour la représentation de leur spectacle Skeletour. (Un événement sans téléphone).

Quand ? Samedi 26 avril ; 15h - 23h30

Où ? LDLC Arena ; Lyon Décines

Combien ? A partir de 67,50 euros ; prendre sa place

Vide dressing Chouette Curieuse

Direction The Hill Club dans le 2e arrondissement de Lyon pour un vide-dressing de La Chouette Curieuse. Ce sera l’occasion de dénicher des pépites pour le printemps avec des marques allant de Zara à Sézane. Il sera possible de faire des achats mais aussi de profiter d’un brunch bien gourmand

Quand ? Samedi 26 et dimanche 27 avril de 10h à 18h

Où ? The Hill Club ; Lyon 2

Combien ? Entrée libre

Skate DJ

Après des premières éditions à Paris en 2024, le label et collectif lance une tournée à travers toute la France de son format « Nollie In The Club », concept alliant l’énergie des dj sets à celle du skate. Pour cela une rampe de skate sera installée sur scène, ainsi qu’une team de skateurs et skateuses viendront rider sur la rampe tout au long de la soirée.

Quand ? Samedi 26 avril ; 23h - 5h

Où ? La Rayonne ; 7 rue Henri Legay ; 69100 Villeurbanne

Combien ? 16 euros , prendre sa place

Film Des jours meilleurs

Des jours meilleurs est une comédie dramatique franco-belge réalisée par Elsa Bennett et Hippolyte Dard sortie ce mercredi. Elle raconte l'histoire de Suzanne qui victime d'un accident de voiture perdant la garde de ses enfants. Elle est contrainte de suivre un traitement dans un centre pour alcooliques. Elle y rencontre Alice et Diane, deux femmes au caractère bien trempé, elles aussi en lutte contre leurs addictions. Le trio, sous la houlette de Denis, un éducateur sportif, se lance dans un projet ambitieux : participer au Rallye des Dunes dans le désert marocain.

Brocante Intergalactique

La Brocante Intergalactique revient les 26 et 27 avril prochain pour offrir aux festivaliers un espace de vente plein air composé d’objets issus de la pop culture. Sur ce week-end, une soixantaine d’exposants proposeront aux passionnés d’acquérir un monceau d’objets neuf ou d’occasion issus des cultures de l’imaginaire : consoles et jeux vidéos rétro, comics, mangas, jeux de sociétés, figurines, films cultes et nanars, produits dérivés de séries TV…

Quand ? Samedi 26 et dimanche 27 avril

Où ? MJC Monplaisir ; 25 avenue des frères Lumière ; 69008 Lyon

Combien ? prendre sa place