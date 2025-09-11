Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 11 au dimanche 14 septembre

Expo - dj sets

Le centre Boomrang, installé dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon, se définit comme un espace hybride où se rencontrent art et musique. Réparti sur trois étages, il crée un terrain d’échanges entre la jeunesse lyonnaise, les artistes et les entrepreneurs. Pour inaugurer son univers, le lieu propose une première soirée mêlant rythmes percussifs et sensuels, projections visuelles et exposition au premier étage. Aux commandes, les trois résidents Heydjoude, Malva sound et Nakafvt, tissent une bande sonore oscillant entre groove, intensité et désir.

Quand ? Vendredi 12 septembre ; 19h-23h

Où ? 5 rue de l'Epée 69003 Lyon

Combien ? 7 euros sur place

Le jeudi Guinguette







Ce jeudi, c’est l’ultime édition de la guinguette estivale au Gourmet Bar Confluence. Cocktails, coucher de soleil, DJ set & saxophoniste… le combo parfait pour clôturer l’été en beauté !

Quand ? Jeudi 11 septembre ; 19h - 23h

Où ? Gourmet bar Confluence

Combien ? Entrée gratuite

Brunch Electronik

Les 13 et 14 septembre 2025, le Brunch Electronik revient à Lyon, transformant le Grand Parc Miribel Jonage en dancefloor à ciel ouvert.

Samedi, Ben Böhmer, Mind Against, Miss Monique, Rivo et Amrita enflammeront la scène.

Dimanche, place à Boris Brejcha, Moritz Hofbauer (live), Agoria, Brina Knauss et Abstraal pour conclure le week-end en apothéose.

Quand ? Samedi 13 et dimanche 14 septembre ; 13h-23h

Où ? Grand parc Miribel Jonage



Combien ? 50 euros ; prendre sa place

Open-air Confluence

Ce samedi, le Centre Commercial Confluence organise un open air gratuit sur ses toits, avec l’une des plus belles vues de Lyon. Pour cette dernière date estivale, Maggy Smiss, Illan Estivalet, Valentien Groove et Palomina feront vibrer le public entre house, disco et groove, avec un espace bar pour se rafraîchir toute la soirée.

Quand ? Samedi 13 septembre ; 16h- 23h

Où ? Centre commercial Confluence

Combien ? Accès libre

Back to school market

Ce week-end, le Slo Lyon les Pentes accueille son marché de rentrée. Au programme : fripes vintage, bijoux, objets pour petits et grands, sans oublier cookies et chaï latte pour la pause gourmande. Un rendez-vous 100% local. L’Armoire de Papi sera aussi de la partie avec sa friperie mixte colorée et vintage : chemises, robes, sacs, accessoires… de quoi trouver sa pépite à prix doux !

Quand ? Samedi 13 et dimanche 14 septembre ; 12h - 19h

Où ? 21 rue Alsace Lorraine 69001 Lyon

Combien ? Accès libre