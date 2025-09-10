Natalie Portman, Sean Penn, John Woo, avant-premières... Le programme du Festival Lumière 2025 est connu !

Et c'est encore un parterre de stars qui seront présentes à Lyon, autour du réalisateur Michael Mann, futur Prix Lumière.

On annonce ainsi la présence de Natalie Portman, Sean Penn, Dominique Blanc, John Woo, Shu Qi, Istvan Szabo, Tarik Saleh, Rebecca Zlotowski et Alain Chabat...

Mais aussi d'Isabelle Huppert, Manu Payet, Sabine Azéma, Pierre Arditi, Dany Boon, Christian Carion et Travis Knight. Ce dernier, réalisateur de Bumblebee mais surtout de longs-métrages d'animation avec le studio LAIKA, viendra à la projection de films et à l'exposition consacrée à son travail au Musée cinéma et miniature de Lyon.

Des avant-premières seront proposées lors du Festival Lumière, l'occasion d'accueillir les réalisateurs de ces films projetés.

Guillermo Del Toro viendra présenter son Frankestein, tourné pour Netflix. Scott Cooper et l'acteur Jeremy Allen White seront à Lyon pour Springsteen: Deliver Me from Nowhere, le biopic sur le Boss.

Juliette Binoche, Arnaud Desplechin, Dominik Moll, François Ozon, Thierry Klifa, Jean-Paul Salomé ou Hlynur Palmason dévoileront aussi leur film en avant-première à Lyon.

Deux grandes rétrospectives seront proposées au public. La première sur le cinéaste américain Martin Ritt, la seconde sur le fascinant acteur Louis Jouvet (Quai des Orfèvres, Un Revenant...).

Plusieurs grands films cultes seront à découvrir ou revivre sur grand écran : Barry Lyndon, Vol au dessus d'un nid de coucou, Aguirre, la colère de Dieu, Les Raisins de la colère, Inception...

Et bien d'autres évènements encore !

La billetterie ouvrira ce jeudi à 14h.