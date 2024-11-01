La culture et les sorties à Lyon depuis 1971

Fort en Musiques 2026 : trois soirs de tubes gratuits au cœur du Fort de Bron
Concerts

Fort en Musiques 2026 : trois soirs de tubes gratuits au cœur du Fort de Bron

Le Fort de Bron va une nouvelle fois faire vibrer ses vieilles pierres.

Philomène Récamier : "La bibliothèque de la Part-Dieu doit être un projet emblématique !"
Les invités de Sébastien Broquet

Philomène Récamier : "La bibliothèque de la Part-Dieu doit être un projet emblématique !"

Forcément très attendue par un secteur en crise — baisse des subventions, inflation, bataille culturelle contre l’extrême-droite… —, alors que sa délégation est le deuxième budget de la Ville et que le maire Grégory Doucet a clamé que son second mandat serait celui de la culture, la nouvelle adjointe à la Culture, Philomène Récamier, nous accorde sa première grande interview.

Lyon : les tubes de Jamiroquai revisités en mode funk XXL au Docks 40
Concerts

Lyon : les tubes de Jamiroquai revisités en mode funk XXL au Docks 40

Le groove de Jamiroquai version big band. Voilà le pari relevé par le Feeling Band, attendu le 9 juin au Docks 40 pour une nouvelle édition des Docks Live Sessions.

Les Sorties Cinéma de la Semaine

Anna et les enfants
Anna et les enfants
De Diane Clavier
Bait
Bait
De Mark Jenkin
Bouchra
Bouchra
De Orian Yani…
En nous
En nous
De Juliette Binoche
Francesca & Giovanni
Francesca & Giovanni
De Simona Izzo,…
Hamlet (Comédie-Française)
Hamlet (Comédie-Française)
De Ivo Van…
L'Affaire Zanetti
L'Affaire Zanetti
De Leonardo Di…
La Bataille de Gaulle - L'âge de fer
La Bataille de Gaulle - L'âge de fer
De Antonin Baudry
Le Garçon qui faisait danser les collines
Le Garçon qui faisait danser les collines
De Georgi M.…
Loin de moi la colère
Loin de moi la colère
De Joël Akafou
Mirage
Mirage
De Valentin Birant
Nouveaux copains à Puffin Rock
Nouveaux copains à Puffin Rock
De Jeremy Purcell
Saccharine
Saccharine
De Natalie Erika…
Santa - Le concert au cinéma
Santa - Le concert au cinéma
De Tristan Carné
Scary Movie
Scary Movie
De Michael Tiddes
The Amazing Digital Circus : Acte Final
The Amazing Digital Circus : Acte Final
The Plague
The Plague
De Charlie Polinger
Toutes mes soeurs
Toutes mes soeurs
De Massoud Bakhshi
Lisez le dernier Lyon Poche !
Lyon Poche

Lisez le dernier Lyon Poche !

Lyon Poche, la référence culturelle entre Rhône et Saône !

Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 4 au dimanche 7 juin
Les bons plans de Lyon Poche

Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 4 au dimanche 7 juin

Seul, en couple, en famille ou entre amis, voici les bons plans repérés par Lyon Poche, à ne pas manquer dans l'agglomération lyonnaise en cette fin de semaine.

Simone Veil, Joséphine Baker… ces femmes ordinaires deviennent des “Héroïnes” sur scène
Théâtre

Simone Veil, Joséphine Baker… ces femmes ordinaires deviennent des “Héroïnes” sur scène

Et si les figures qui nous inspirent prenaient corps sur scène ?

L'actu en vidéos

La méthode Petruccelli, journal d’un loser : une surprise estivale nommée Sarah Bordy
Littérature

La méthode Petruccelli, journal d’un loser : une surprise estivale nommée Sarah Bordy

"C’est un art, d’être un vrai loser. De ne rien réussir brillamment. Jamais. Je m’appelle Frédéric Petitjean, et j’ai toujours été un loser. Jusqu’à ce que je rencontre Jordan Petruccelli, coach de vie pour hommes."

Norman : au Théâtre de la Croix-Rousse, une pièce tendre et malicieuse sur la différence
Théâtre

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Norman a 7 ans, une vie d’enfant ordinaire… et une passion pour les robes qui tournent.

Lyon : les cinémas UGC mettent Christopher Nolan à l’honneur avant la sortie de L’Odyssée
Cinéma

Lyon : les cinémas UGC mettent Christopher Nolan à l’honneur avant la sortie de L’Odyssée

Les cinémas UGC de Lyon consacreront une rétrospective à Christopher Nolan du 7 juin au 12 juillet. Quatre films cultes du réalisateur seront reprojetés sur grand écran avant la sortie très attendue de L’Odyssée cet été.

COUPÉ !, quand le cinéma passe à table à Bron
Cinéma

COUPÉ !, quand le cinéma passe à table à Bron

À Bron, le cinéma Les Alizés lance COUPÉ !, un nouveau festival entièrement consacré aux liens entre gastronomie et grand écran débarque du 5 au 7 juin.

House of the Dragon, X-Men '97, Cape Fear… Notre sélection streaming de juin 2026
TV/Streaming

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Un remake d'un film peu mémorable de Scorsese, la suite de la déconstruction du mythe trop propre des mutants, la guerre entre gros lézards qui s'approche à tire-d'aile et l'homme le plus drôle de la terre s'associe à l'ex-président le plus cool de la terre : voici notre sélection streaming pour juin 2026.

Aux Célestins, Le soleil brille pourtant plonge le public dans un thriller psychologique lynchien
Théâtre

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La compagnie Maison Vague installe une atmosphère trouble, quelque part entre drame intime et cauchemar éveillé.

Michelle David & The True Tones en concert à Lyon : une soirée soul et gospel au Docks 40
Concerts

Michelle David & The True Tones en concert à Lyon : une soirée soul et gospel au Docks 40

Le Docks 40 accueillera le 3 juin Michelle David & The True Tones pour une soirée placée sous le signe de la soul et du gospel. Le groupe viendra présenter Soul Woman, un album plus intime porté par une énergie scénique réputée explosive.

La Rayonne : 2L impose un rap frontal et sans filtre
Concerts

La Rayonne : 2L impose un rap frontal et sans filtre

Révélée au grand public par Nouvelle école, 2L s’impose comme l’une des voix montantes du rap français.

Marie Rigaud : “Et un jour, on vous appelle : Lenny Kravitz va passer par le Printemps de Pérouges !”
Les invités de Sébastien Broquet

Marie Rigaud : “Et un jour, on vous appelle : Lenny Kravitz va passer par le Printemps de Pérouges !”

Théodora et Magma, Lenny Kravitz bien sûr, mais aussi du pâté-croûte en prévente et l’âme de Saint-Exupéry qui rôde : le Printemps de Pérouges est un festival résolument pas comme les autres, y compris dans sa direction, familiale et féminine, incarnée par Marie Rigaud. Magnéto.

Lyon : avec Rodéo, Vérino fait rire sur notre époque
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Avec Rodéo, Vérino reprend là où il excelle : disséquer notre époque sans jamais perdre le sens du rire.

Rosa Bursztein au Radiant : un stand-up piquant sur l’amour et les contradictions
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Rosa Bursztein poursuit son exploration sans filtre de l’amour et de ses propres contradictions.

Chez Marion à Lyon : la gourmandise régressive version chic
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À Lyon, Chez Marion cultive un univers à part, où la gourmandise se prend très au sérieux sans jamais perdre son âme réconfortante.

Derrière la cagoule, Houdi confirme son ascension à Lyon
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En quelques années, Houdi s’est imposé comme l’un des visages montants du rap français.

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Icône des années 2000, Lorie continue de faire vibrer toute une génération.

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En quelques années seulement, Vénissieux en Rire s’est imposé comme un rendez-vous attendu du paysage humoristique local.

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Une marionnette refuse d’obéir. En pleine représentation, elle interrompt le spectacle et décide de quitter le rôle qu’on lui impose depuis trop longtemps.

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Après deux ans d’absence, Jason Chicandier et Mathou reviennent sur scène avec une comédie sans filtre, quelque part entre stand-up et théâtre de l’absurde.

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Formé au Caire, The Dwarfs of East Agouza réunit trois figures majeures des scènes expérimentales : Maurice Louca, Sam Shalabi et Alan Bishop.

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Figure centrale de la scène de Bristol, Tricky a marqué les années 90 en participant à l’émergence du trip-hop aux côtés de Massive Attack.

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Poésie à table.

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Pour sa 10e édition lyonnaise, le Refugee Food Festival investira plusieurs restaurants et lieux engagés de la métropole du 20 au 28 juin. Au programme : collaborations culinaires inédites, foodtour gourmand et grand banquet au Heat.

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Le groupe de villages de plein air Siblu lance un nouvel événement national baptisé Villages à ciel ouvert du 22 au 25 mai. À proximité de Lyon, le village de Condrieu participera à ce week-end festif, ouvert aux visiteurs.

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