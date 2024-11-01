Les invités de Sébastien Broquet Philomène Récamier : "La bibliothèque de la Part-Dieu doit être un projet emblématique !" Forcément très attendue par un secteur en crise — baisse des subventions, inflation, bataille culturelle contre l’extrême-droite… —, alors que sa délégation est le deuxième budget de la Ville et que le maire Grégory Doucet a clamé que son second mandat serait celui de la culture, la nouvelle adjointe à la Culture, Philomène Récamier, nous accorde sa première grande interview.

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Cinéma Lyon : les cinémas UGC mettent Christopher Nolan à l’honneur avant la sortie de L’Odyssée Les cinémas UGC de Lyon consacreront une rétrospective à Christopher Nolan du 7 juin au 12 juillet. Quatre films cultes du réalisateur seront reprojetés sur grand écran avant la sortie très attendue de L’Odyssée cet été.

Cinéma COUPÉ !, quand le cinéma passe à table à Bron À Bron, le cinéma Les Alizés lance COUPÉ !, un nouveau festival entièrement consacré aux liens entre gastronomie et grand écran débarque du 5 au 7 juin.

TV/Streaming House of the Dragon, X-Men '97, Cape Fear… Notre sélection streaming de juin 2026 Un remake d'un film peu mémorable de Scorsese, la suite de la déconstruction du mythe trop propre des mutants, la guerre entre gros lézards qui s'approche à tire-d'aile et l'homme le plus drôle de la terre s'associe à l'ex-président le plus cool de la terre : voici notre sélection streaming pour juin 2026.

ARTICLE PARTENAIRE Chez Marion à Lyon : la gourmandise régressive version chic À Lyon, Chez Marion cultive un univers à part, où la gourmandise se prend très au sérieux sans jamais perdre son âme réconfortante.