La culture et les sorties à Lyon depuis 1971
Le Fort de Bron va une nouvelle fois faire vibrer ses vieilles pierres.
Forcément très attendue par un secteur en crise — baisse des subventions, inflation, bataille culturelle contre l’extrême-droite… —, alors que sa délégation est le deuxième budget de la Ville et que le maire Grégory Doucet a clamé que son second mandat serait celui de la culture, la nouvelle adjointe à la Culture, Philomène Récamier, nous accorde sa première grande interview.
Le groove de Jamiroquai version big band. Voilà le pari relevé par le Feeling Band, attendu le 9 juin au Docks 40 pour une nouvelle édition des Docks Live Sessions.
Lyon Poche, la référence culturelle entre Rhône et Saône !
Seul, en couple, en famille ou entre amis, voici les bons plans repérés par Lyon Poche, à ne pas manquer dans l'agglomération lyonnaise en cette fin de semaine.
Et si les figures qui nous inspirent prenaient corps sur scène ?
L'actu en vidéos
"C’est un art, d’être un vrai loser. De ne rien réussir brillamment. Jamais. Je m’appelle Frédéric Petitjean, et j’ai toujours été un loser. Jusqu’à ce que je rencontre Jordan Petruccelli, coach de vie pour hommes."
Norman a 7 ans, une vie d’enfant ordinaire… et une passion pour les robes qui tournent.
Les cinémas UGC de Lyon consacreront une rétrospective à Christopher Nolan du 7 juin au 12 juillet. Quatre films cultes du réalisateur seront reprojetés sur grand écran avant la sortie très attendue de L’Odyssée cet été.
À Bron, le cinéma Les Alizés lance COUPÉ !, un nouveau festival entièrement consacré aux liens entre gastronomie et grand écran débarque du 5 au 7 juin.
Un remake d'un film peu mémorable de Scorsese, la suite de la déconstruction du mythe trop propre des mutants, la guerre entre gros lézards qui s'approche à tire-d'aile et l'homme le plus drôle de la terre s'associe à l'ex-président le plus cool de la terre : voici notre sélection streaming pour juin 2026.
La compagnie Maison Vague installe une atmosphère trouble, quelque part entre drame intime et cauchemar éveillé.
Le Docks 40 accueillera le 3 juin Michelle David & The True Tones pour une soirée placée sous le signe de la soul et du gospel. Le groupe viendra présenter Soul Woman, un album plus intime porté par une énergie scénique réputée explosive.
Révélée au grand public par Nouvelle école, 2L s’impose comme l’une des voix montantes du rap français.
Théodora et Magma, Lenny Kravitz bien sûr, mais aussi du pâté-croûte en prévente et l’âme de Saint-Exupéry qui rôde : le Printemps de Pérouges est un festival résolument pas comme les autres, y compris dans sa direction, familiale et féminine, incarnée par Marie Rigaud. Magnéto.
Avec Rodéo, Vérino reprend là où il excelle : disséquer notre époque sans jamais perdre le sens du rire.
Rosa Bursztein poursuit son exploration sans filtre de l’amour et de ses propres contradictions.
Chez Marion à Lyon : la gourmandise régressive version chic
À Lyon, Chez Marion cultive un univers à part, où la gourmandise se prend très au sérieux sans jamais perdre son âme réconfortante.
En quelques années, Houdi s’est imposé comme l’un des visages montants du rap français.
Icône des années 2000, Lorie continue de faire vibrer toute une génération.
En quelques années seulement, Vénissieux en Rire s’est imposé comme un rendez-vous attendu du paysage humoristique local.
Une marionnette refuse d’obéir. En pleine représentation, elle interrompt le spectacle et décide de quitter le rôle qu’on lui impose depuis trop longtemps.
Après deux ans d’absence, Jason Chicandier et Mathou reviennent sur scène avec une comédie sans filtre, quelque part entre stand-up et théâtre de l’absurde.
Originaire de Lausanne, Arma Jackson trace un parcours singulier, à la croisée des influences.
Formé au Caire, The Dwarfs of East Agouza réunit trois figures majeures des scènes expérimentales : Maurice Louca, Sam Shalabi et Alan Bishop.
L'Opéra de Lyon confie à sa Maîtrise une histoire aussi méconnue que bouleversante.
Figure centrale de la scène de Bristol, Tricky a marqué les années 90 en participant à l’émergence du trip-hop aux côtés de Massive Attack.
Pour sa 10e édition lyonnaise, le Refugee Food Festival investira plusieurs restaurants et lieux engagés de la métropole du 20 au 28 juin. Au programme : collaborations culinaires inédites, foodtour gourmand et grand banquet au Heat.
Le groupe de villages de plein air Siblu lance un nouvel événement national baptisé Villages à ciel ouvert du 22 au 25 mai. À proximité de Lyon, le village de Condrieu participera à ce week-end festif, ouvert aux visiteurs.