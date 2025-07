Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 10 au dimanche 13 juillet

Intérieur Queer

Pour sa 8e édition, le festival propose plusieurs temps forts, notamment au Sucre et à Heat avec des événements toujours plus immersifs comme un ball voguing et des shows drag, des conférences et rencontres littéraires, mais surtout au Transbordeur pour la traditionnelle soirée Garçon Sauvage XXL.

Quand ? Du jeudi 10 juillet au lundi 14 juillet

Où ? HEAT Lyon, Le Sucre, Le Transbordeur...

Combien ? Entrée libre

L’Été en Pentes Douces

Les open-airs, c'est cool et c'est gratuit. Celui organisée par Kraspek Myzik & Mediatone ce vendredi au coeur du 1er arrondissement ne déroge pas à la règle. Toute la journée, retrouvez des activités pour toute la famille, puis quatre projets musicaux qui feront voyager le public dans la soirée à travers diverses sonorités internationales, entre groove, jazz, musique du monde et traditionnelle.

Quand ? Vendredi 11 juillet de 16h à 23h

Où ? Place Sathonay, Lyon 1er

Combien ? Gratuit

Soirée disco à l'Ile Barbe

Discodayz investit l’Île Barbe pour proposer une nuit funky & solidaire comme jamais, dans l'un des plus beaux lieux apaisés de l'agglomération. Avec Fleur de Mur B2B George Live, The Director, Da Hell & Tangz et de nombreux talents de la scène locale à découvrir sur place.

Quand ? Samedi 12 juillet ; de 15h à 22h

Où ? Ile Barbe Lyon 9

Combien ? Entrée libre, sur réservation

Eclats Nomades

C'est à la Commune que l'évènement pose ses valises pour la première fois. Avec Éclats Nomades, viens chiner tes plus belles créations et pimper ton style entre mode upcyclée, seconde main, tufting, joiaillerie, tattoos, strass dentaires, peintures… Et termine la journée avec des DJ sets jusqu'à minuit !



Quand ? Samedi 12 juillet ; 12h-00h

Où ? La Commune ; 3 rue Pré-Gaudry Lyon 7

Combien ? Entrée libre

Des feux d'artifice en avance





Le 14 juillet, c'est lundi. Mais pour éviter l'embouteillage dans le ciel de l'agglomération, plusieurs communes tirent leur feu d'artifice en avance. Ce sera le cas ce dimanche de Meyzieu, Décines, Caluire et Feyzin. Si vous avez fait le tour de celui, bondé, de Lyon, cela ressemble à un bon plan !

Quand ? Le dimanche 13 juillet

Où ? Meyzieu, Décines, Caluire et Feyzin



Combien ? Gratuit

Bal des pompiers !

Ils sont beaux, musclés, courageux et ils n'attendent que vous pour faire la fête de l'année. Les bals des pompiers sont nombreux dans l'agglomération, et notamment à Lyon. A Croix-Rousse, Confluence, Madeleine, Corneille (samedi et dimanche) et Gerland (dimanche), ça va swinguer avec des thèmes différents !

Quand ? Samedi 12 et/ou dimanche 13 juillet

Où ? Votre caserne de pompiers



Combien ? Environ 10 euros