Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 19 au dimanche 22 décembre

Hetero, la tragi-comédie patriarcale

Le théâtre de l’Elysée propose cette semaine avec Hetero, une tragi-comédie patriarcale représentant une histoire classique de fils à marier et de mariage arrangé mais où tous les protagonistes sont des hommes. Un récit drôle et cynique entre désir bafoué, révolte et injustice. Au programme : complots, haines, meurtres et bien sûr patriarcat.



Quand ? Jeudi 19 et vendredi 20 décembre à 19h30 (durée 1h30)

Où ? Théâtre de l’Elysée, Guillotière

Combien ? 11-15 euros

L'âme du Mexique à Chromatique

La salle Chromatique accueille l’exposition de street-art "Lueur sur le chemin" de l’artiste Quetzilla. À travers ses voyages au Mexique et au Liban, l’artiste a tenté de découvrir l’âme de la ville, de l’environnements urbains et nous invite à entrer dans un espace où chaque coin de rue, chaque objet anodin, porte en lui une histoire cachée.



Quand ? samedi 21 au dimanche 29 décembre, 16h30 à 01h

Où ? Chromatique, Guillotière

Combien ? Gratuit

Just Dance Géant

Une soirée Just Dance XXL à La Cité des Halles avec au programme des chorégraphies sur les hits du moment et les classiques incontournables. Un événement pour petit et grand, aussi bien pour les danseurs confirmés que pour ceux en quête de fun.



Quand ? jeudi 19 décembre, 19h30 à 23h

Où ? La Cité des Halles, Jean- Jaurès

Combien ? Gratuit

Week-end au musée des Confluences

Le musée des Confluences fête ses six mois d’anniversaire avec un week end totalement gratuit. La compagnie d’Aérosculture et la compagnie Volt Expérience dévoilent leur spectacle en plein cœur du musée, inspiré des fonds marins. Un moment accompagné de musique, d’instrument, de jeux interactifs et d’activités pour les enfants.



Plus d'informations sur les 10 ans du musée des Confluences : https://www.lyonpoche.com/article/5237/lyon-le-musee-des-confluences-souffle-sa-dixieme-bougie



Quand ? samedi 21décembre et dimanche 22 décembre, 10h30 à 18h30

Où ? Musée des Confluences

Combien ? Gratuit

Une spectacle de cirque vertigineux

Le théâtre des Célestins présente Salto, conçu par Edward Aleman en 2023, un spectacle de cirque avec des sauts vertigineux délivrant une émotion forte à chaque retombée. Avec des trampolines, des bascules ou même à travers des portés, les onze artistes nous dévoilent une performance collective face aux vents contraires de l’époque.



Quand ? dimanche 22 décembre de 16h à 17h05

Où ? Théâtre des Célestins

Combien ? de 6 à 40 euros

Les origines de Mufasa au cinéma

C'est la suite inattendue : le film Mufasa : le roi Lion des studios Walt Disney réalisé par Barry Jenkins. On a tous connu le dessin animé Le Roi Lion qui a bercé notre enfance. On découvre l’histoire de Rafiki qui raconte à Kiara (fille de Nala et Simba), le conflit de son grand père Mufasa et de son grand-oncle Scar, et notamment l’histoire de la Terre des Lions. Timon et Pumbaa seront bien sûr au rendez-vous pour y mettre leur grain de sel.

Quand ? à partir de mercredi 18 décembre

Où ? Dans la plupart des cinémas