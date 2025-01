Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 23 au dimanche 26 janvier

Bagarre + Dombrance à la Rayonne

La Rayonne accueille Bagarre et Dombrance pour une soirée électro/pop ce jeudi, promettant une fête sans limites, sans frontières et sans genres. Bagarre, de retour avec un nouvel album, invite les participants à une rave où l'amour et la liberté règnent sans contrainte. Dombrance, lui, connu pour mélanger politique et clubbing, apportera son énergie électoralo-musicale à la soirée.

Quand ? jeudi 23 janvier ; de 20h à 22h30

Où ? La Rayonne ; 7 rue Henri Legay ; 69100 Villeurbanne

Combien ? 30 euros ; réserver sa place.

Une soirée techno avec Kölsch

Le Petit Salon reçoit Kölsch ce vendredi. Le célèbre DJ danois va faire danser les amateurs de techno et d'électro au cœur de la grande salle du club. NØO et Berlhier seront aussi de la partie pour animer cette soirée.

Quand ? vendredi 24 janvier de 23h30 à 6h30

Où ? Le Petit Salon, Rue de Cronstadt ; 69007 Lyon

Combien ? à partir de 23,99 euros ; réserver sa place.

Soirée disco/house à la Marquise

Cap sur la Corse pour une soirée nerveuse, chaude et festive au cœur de la Marquise sur les Quais du Rhône. Placée sous le signe de la diaspora avec une programmation exclusivement corse, la soirée accueillera Discopaese, ainsi que Mad Dchi, Bahram Bision et Gare du Nord.

Quand ? vendredi 24 janvier ; 23h à 5h

Où ? La Marquise, 20 Quai Victor Augagneur ; 69003 Lyon

Combien ? 6 à 8 euros

Tripfrip DJ set

À l'occasion de l'ouverture de leur nouvelle boutique, Tripfrip organise un DJ set apéro avec un tatoueur sur place pour réaliser des flash tattoos par Ji_lafleur. Ils présenteront également une sélection de vêtements et d'accessoires vintage proposés par Violettebijoux, ainsi que la vente de bijoux neufs et upcyclés.



Quand ? samedi 25 et dimanche 26 janvier

Où ? Tripfrip ; 41 rue Creuzet ; 69007 Lyon

Combien ? Gratuit

Atelier de danse chez La Commune

À l'occasion du Nouvel An chinois qui arrive à grands pas, La Commune propose une soirée before avec un atelier de danse. Au programme : création de "Chunlian" typique de la Chine, apprentissage de la danse du lion, et la soirée se poursuivra avec le set de Nuage Rose.

Quand ? samedi 25 janvier ; de 16h à 00h30

Où ? La Commune ; 3 rue Pré-Gaudry ; 69007 Lyon

Combien ? Gratuit ; entrée libre

Nuits de la lecture

Les Nuits de la lecture reviennent pour la 9ᵉ édition partout en France. Près de 1 000 événements et activités seront organisés à Lyon durant toute cette fin de semaine. Des escape games aux spectacles, des "soirées pyjama" aux lectures et rencontres avec des auteurs, Les Nuits de la lecture vous invitent à explorer différentes formes de narration, en particulier la nuit. C'est l'occasion de découvrir la lecture et les bibliothèques autrement.

Quand ? du jeudi 23 au dimanche 26 janvier

Où ? Plus d'informations