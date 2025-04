Indochine kiffe Lyon : deux nouvelles dates programmées en 2025 !

En février dernier, le groupe s'est produit à quatre reprises à la LDLC Arena. La salle et le public ont tellement plu à Nicola Sirkis et ses acolytes que deux nouvelles dates ont été programmées pour 2025.

Indochine sera de retour à la LDLC Arena de Décines-Charpieu les 17 et 18 octobre prochains, en plus des 10 et 11 octobre, dates qui sont déjà complètes.

La billetterie pour ces deux nouvelles dates de 2025 à Lyon de l'Arena Tour ouvre ce vendredi à 10h.

Huit dates en une seule année pour un groupe de cette envergure, c'est du jamais vu entre Rhône et Saône !