Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 30 au dimanche 2 février

Concert aux Puces du Canal

La brasserie au coeur des Puces du Canal propose ce jeudi 30 janvier un concert gratuit. Au programme une avalanche de son Pop-Rock et du jam avec Ze Charliz qui recevra son premier groupe d'invité de l’année, Cash Pooling.

Quand ? Jeudi 30 janvier ; 19h

Où ? Oscar Puces du Canal ; Villeurbanne

Combien ? Gratuit

Exposition au musée de l'imprimerie

Le musée de l’Imprimerie s’apprête à ouvrir ses portes à une exposition consacrée à Jean-Luc Godard, abordant l’œuvre du cinéaste par son aspect graphique, vue tel un prolongement de la page imprimée.

Quand ? vendredi 31 janvier au 4 mai

Où ? Musée de l'imprimerie ; Lyon 2

Combien ? 8 euros

Un parfait inconnu au cinéma

Le film Un parfait inconnu réalisé par James Mangold est sorti ce mercredi. Il s'agit d'un film biographique sur Bob Dylan adapté de l'ouvrage Dylan Goes Electric.

"New York, 1961. Alors que la scène musicale est en pleine effervescence et que la société est en proie à des bouleversements culturels, un énigmatique jeune homme de 19 ans débarque du Minnesota avec sa guitare et son talent hors normes qui changeront à jamais le cours de la musique américaine."

On retrouve le célèbre acteur de la Loire Timothée Chalamet, mais aussi Edward Norton et Elle Fanning.

Justice à la LDLC Arena

Le duo phare de la scène électronique mondiale poursuit sa tournée Hyperdrama et fait halte à la LDLC Arena.

Quand ? samedi 1er févirer ; 20h

Où ? LDLC Arena ; Décines

Combien ? A partir de 62 eurors ; Réserver sa place.

Braderie Végétale

Des plantes et boutures d'intérieur jusqu'à -50% de réduction ce week-end au SLO Hostel. Plus de 150 variétés sont à découvrir : anthurium, monstera, alocasia, pilea, calathea, philodendron.. Ainsi que des vrais conseils d'experts sur place pour t'aider à les entretenir.

Quand ? samedi 1er et dimanche 2 février

Où ? SLO Hostel ; 21 Rue Alsace Lorraine ; Lyon 1

Combien ? Gratuit

Sport, Littérature et Cinéma à l’Institut Lumière

Le festival mettant le sport à l’honneur fait son retour à l’Institut Lumière.

Quand ? Du mercredi 29 janvier au samedi 1er février

Où ? Institut Lumière

Combien ? A partir de 5 euros

Nouvel an Chinois

C’est tout un quartier de Lyon qui s’anime à l’occasion du Nouvel An chinois. Au programme : stands de spécialités asiatiques, démonstration d’arts martiaux, défilé et danses du dragon... Organisée par l’Association des Chinois de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la fête 2025 a lieu le dimanche 2 février 2025. Le grand défilé aura lieu a partir de 15h. Rendez-vous dans le quartier asiatique de Lyon : rue Passet, rue Pasteur, Place Raspail et Rue Augesseau dans le 7e arrondissement de Lyon !

Quand ? Dimanche 2 février

Où ? 7e arrondissement de Lyon

Combien ? Gratuit

Lyon Crêpes festival

Le Lyon Crêpes Festival est de retour pour une septième édition ! La halle à manger se transforme en un temple gourmand le temps d’un week-end. Le samedi 01 et dimanche 02 février, les équipes inspirées de Madamann invitent les esprits curieux et les cœurs gourmands à célébrer la magie de la Chandeleur.

Quand ? 1 et 2 février

Où ? Heat

Combien ? Gratuit