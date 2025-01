Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 9 au dimanche 12 janvier

Leïla Ka à la Maison de la Danse

Maldonne est la première grande pièce de Leïla Ka : à découvrir à la Maison de la Danse. La grande sœur de Zaho de Sagazan s’installe deux soirs à la Maison de la Danse pour présenter Maldonne, sa première grande chorégraphie (créée en 2023) après trois courtes pièces l’ayant propulsée sous le feu des projecteurs.

Quand ? Jeudi 9 janvier à 20h30

Où ? Maison de la Danse ; 8 av. Jean Mermoz ; Lyon 8e

Combien ? De 13 à 32 euros ; réserver sa place

Je possède des thunes (et ma place pour David Castello-Lopes)

Pour son premier one-man show, le journaliste fait dans l'"Authentique". Sa tournée internationale est un succès. On se rend vite compte qu'au-delà des chansons entêtantes et des gimmicks qui font le bonheur des réseaux sociaux, David Castello-Lopes est un formidable compteur, drôle et percutant.



Quand ? Vendredi 10 janvier à 20h

Où ? Bourse du Travail

Combien ? De 40 à 45 euros

Aux Célestins, luttes et vieille bagnole dans "Indestructible"

Inspirée du livre de Robert Linhart, la pièce mêle mémoire ouvrière et réflexions politiques autour d’un objet symbolique et icône robuste de cette époque industrielle : la Peugeot 504 — alors surnommée “l’Indestructible” (que l’autrice Sabrina Bakir Rio célèbre dans son livre 504). Une pièce qui promet d’éclairer les débats contemporains sur l’intégration, le travail, les luttes sociales et la mémoire postcoloniale.

Quand ? Jusqu'au samedi 18 janvier

Où ? Les Célestins (Célestine) ; 4 rue Charles Dullin ; Lyon 2e

Combien ? De 8 à 26 euros ; réserver sa place

Yennayer 2975 - Nouvel an berbère à Lyon

Ce weekend, en collaboration avec Awal Grand Lyon, la Commune célèbre Yennayer, jour de l’an berbère ! Le Nouvel an berbère correspond au 12 janvier du calendrier julien. Au programme, marché des créateurs, ateliers d’écriture en tifinagh, musique et danse !

Quand ? Samedi 11 janvier et dimanche 12 janvier

Où ? La Commune, Lyon 7e

Combien ? Gratuit

Ohé matelot ! Une expo à tribord

Jean Jullien, illustrateur et peintre en plein boom, expose à la galerie Slika. La nouvelle exposition de l'artiste résidant à Paris et repéré internationalement — il vient de bénéficier d’une rétrospective à Séoul —, invite au voyage. Maritime, le voyage !

Quand ? Jusqu’au 18 janvier

Où ? Galerie Slika ; 25 rue Auguste Comte ; Lyon 2e

Combien ? Gratuit

Ciné-concert burtonesque

Le Radiant-Bellevue plonge dans la folie des ciné-concerts. Ce dimanche, ce sont les oeuvres de Tim Burton, sublimées par les BO de Danny Elfman, qui auront cet honneur à Caluire. Et c'est le Quatuor Debussy qui s'y colle pour l'occasion. D'Edward aux mains d'argent aux Noces Funèbres, revivez le meilleur de la musique, avec quelques arrangements inédits !

Quand ? Dimanche 12 janvier

Où ? Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire

Combien ? De 16 à 32 euros