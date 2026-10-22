Lyon Bière Festival : coup d'arrêt pour l'événement, la 10e édition annulée en 2027

C'est une page qui se tourne pour le Lyon Bière Festival. Après neuf éditions consacrées à la découverte des bières artisanales, les organisateurs ont annoncé ce mercredi qu'il n'y aurait pas de rendez-vous en 2027.

"C'est une décision difficile", reconnaissent-ils dans un communiqué, évoquant la nécessité de mettre leur événement en pause.

"Après plusieurs années à faire grandir le LBF, le moment est venu pour nous de mettre le festival en pause", expliquent-ils.

Le Double Mixte bientôt transformé en centre de padel

La principale difficulté concerne le lieu d'accueil du festival.

Depuis plusieurs années, le Lyon Bière Festival s'installait au Double Mixte, à Villeurbanne, un espace de 10 000 m² permettant de réunir les brasseurs, les exposants et les visiteurs.

Mais la fermeture de cette salle compromet désormais l'organisation de l'événement.

Le site devrait prochainement être transformé en un vaste complexe consacré au padel, avec une douzaine de terrains.

Faute de solution adaptée, les organisateurs ont préféré renoncer à la dixième édition.

"Nous ne sommes plus en mesure de poursuivre le festival dans les conditions que nous souhaitons et que vous méritez", regrettent-ils.

Un avenir encore incertain pour le festival

Porté par plusieurs acteurs locaux du monde brassicole et culturel, le Lyon Bière Festival s'était progressivement imposé comme un rendez-vous permettant aux visiteurs de découvrir de nouvelles brasseries et différentes variétés de bières.

Pour les néophytes comme pour les passionnés, l'événement était aussi l'occasion de rencontrer les professionnels du secteur.

Les organisateurs préfèrent aujourd'hui conserver le souvenir d'un festival dont ils se disent "profondément fiers".

Ils ont également tenu à remercier les festivaliers pour leur fidélité au fil des éditions.

"Merci pour votre énergie, votre fidélité, les verres levés ensemble, les découvertes partagées et toutes les belles rencontres qui ont fait vivre le LBF au fil des éditions."

Pour l'heure, aucune date de retour du Lyon Bière Festival n'a été annoncée.