Equita Lyon 2026 : 3500 chevaux, spectacles et compétitions internationales attendus à Eurexpo

C'est l'un des grands rendez-vous des vacances de la Toussaint dans la métropole de Lyon. Dès mercredi 28 octobre, Eurexpo accueillera une nouvelle édition d'Equita Lyon, événement devenu incontournable pour les passionnés d'équitation.

Après avoir attiré près de 200 000 visiteurs en 2025, le salon revient avec des chiffres impressionnants : 3500 chevaux, plus de 850 exposants et éleveurs, et 147 000 m² d'espaces dédiés à l'univers équestre.

Professionnels, cavaliers amateurs et visiteurs curieux pourront découvrir les différentes disciplines, les équipements et les métiers de la filière.

Des épreuves de Coupe du monde et des spectacles équestres

Le programme sportif s'annonce particulièrement dense, avec plusieurs étapes de Coupe du monde de saut d'obstacles, de dressage et d'attelage.

Parmi les principaux rendez-vous figurent le Grand Prix de dressage jeudi, les Equita Masters samedi et la Coupe du monde de saut d'obstacles dimanche.

Mais Equita Lyon ne se limite pas à la compétition.

Chaque jour, le cabaret équestre proposera des représentations mêlant voltige, acrobaties, dressage et musique en direct.

Les vendredi 30 et samedi 31 octobre, le public pourra également assister au spectacle Une nuit à Equita !.

Les amateurs de disciplines moins connues auront aussi de quoi satisfaire leur curiosité, avec des démonstrations d'équitation western, notamment de reining et de barrel racing. Le Mountain Trail fera quant à lui son apparition parmi les nouveautés de cette édition.

Un village de 1500 m² entièrement consacré aux enfants

Pendant les vacances scolaires, les familles disposeront également de nombreuses activités.

Le Village des enfants accueillera les 3-12 ans sur un espace de 1500 m², avec des baptêmes de poney, des ateliers créatifs, des jeux et un carrousel.

Les plus jeunes pourront apprendre à brosser et à soigner les chevaux, découvrir la médiation animale ou encore s'initier aux différents métiers du secteur.

Chaque jour, une parade permettra d'admirer plus de 40 races de chevaux et de poneys, des petits Shetlands aux imposants chevaux de trait.

Des espaces dédiés à la santé et au bien-être des équidés compléteront également la programmation.

Quels tarifs pour Equita Lyon 2026 ?

Le salon se déroulera du mercredi 28 octobre au dimanche 1er novembre à Eurexpo, à Chassieu.

Les billets d'entrée sont proposés à partir de 25 euros pour les adultes et 16 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. L'accès est gratuit pour les moins de 6 ans.

Attention toutefois : certaines compétitions internationales et soirées de spectacle nécessitent l'achat d'un billet spécifique.

Le programme complet et les réservations sont disponibles sur le site officiel d'Equita Lyon.