Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 24 au dimanche 27 juillet

EUROGAMES 2025

A l'occasion des EUROGAMES à Lyon, une soirée de clôture est au programme. 3 Salles – 3 Ambiances – 10 DJs Un immense espace pour danser, un extérieur pour respirer entre deux sons, et plusieurs ambiances : Pop, Electro, Techno…

Quand ? Samedi 26 juillet ; de 23h à 5h

Où ? Centre des Congrès

Combien ? 15 euros ; Lien de la billetterie

EUROGAMES X WAW !

Les EUROGAMES Lyon donnent carte blanche au collectif What a Whack! pour faire vibrer HEAT lors d’une soirée dédiée aux identités FLINTA. Musique, groove et énergie collective seront au cœur de cette célébration inclusive et festive.

Quand ? Samedi 25 juillet ; 17h30 - 00h

Où ? Le Heat ; Lyon 2e

Combien ? Entrée libre

Marché Seconde main

Direction le 7e arrondissement de Lyon ce samedi pour un marché de seconde main et de créations à La Fabuleuse Cantine. L’évènement est organisé par Joubee Events de 11h à 20h avec une grande sélection de vêtements et d’accessoires de seconde main. Plusieurs exposants seront également présents et proposeront de la papeterie, des bijoux, des fleurs, des sandales…

Quand ? Samedi 26 juillet ; 11h-20h

Où ? La Fabuleuse Cantine ; Lyon 7

Combien ? Entrée gratuite

Marché de créateur

La Commune dans le 7e arrondissement accueille ce samedi de 12h à 20h le Summer Second Hand Market avec plusieurs exposants qui permettront aux visiteurs de se faire plaisir avec des vêtements et des accessoires de seconde main à petits prix, des bijoux faits main, des peintures, un bar à perles…

Quand ? Samedi 26 juillet ; 12h à 20h

Où ? La Commune ; Lyon 7e

Combien ? Entrée libre

Cinéma : Les Quatre Fantastiques : Premiers pas

Ce mercredi, le grand public découvrira la cinquième adaptation cinématographique des Quatre Fantastiques. Réalisé par Matt Shakman, le film s'inspire des célèbres comics Marvel. L’intrigue se déroule dans les années 1960, au cœur d’un New York alternatif à l’esthétique rétrofuturiste. Face à eux : Galactus, le redoutable “dévoreur de mondes”.