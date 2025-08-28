Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 28 au dimanche 31 août

Les Puces du Canal

Profitez de la fin de vos vacances pour prendre le temps de faire quelques trouvailles aux Puces du Canal à Villeurbanne. L'occasion de trouver de la décoration pour votre intérieur de quoi lui donner un coup de neuf ou de vintage avant la rentrée.

Quand ? Jeudi 28 août 2025 ; 7h- 13h

Où ? 5 rue Eugène Pottier 69100 Villeurbanne

Combien ? Accès libre

Open air à la Croix Rousse

Les vacances sont déjà (presque) finies… mais le Petit Paumé a trouvé la solution pour rendre la rentrée plus agréable, en organisant un open air avec une vue imprenable sur Lyon à L’instituto Cervantes. Au programme, Dj set, food trucks, activités et même open tatouage.

Quand ? Vendredi 29 et samedi 30 août ; 17h - 00h

Où ? L'instituto Cervantes ; 58 montée de Choulans, 69005

Combien ? Entrée gratuite

Seconde main

Après une belle pause estivale, GRAMA est de retour pour une grande vente de vêtements vintage au poids.

Retrouvez leurs portants remplis de vêtements sélectionnés allant des années 70 à 2000 ! Trois jours pour dénicher des pépites vintage et de seconde main. ‌

Quand ? Ven 29/08 : 12h - 19h ; Sam 30/08 : 11h - 19h ; Dim 31/08 : 11h-17h

Où ? 5 rue Louis Vitet 69001 Lyon



Combien ? Entrée libre

Open air Lyon 1

Après plusieurs éditions réussies, la Butinerie Festival revient cette année encore en open air, en plein cœur du 1er arrondissement de Lyon. Au programme : house, deep, jeux, chaise musicale, initiation au mix et bien d’autres activités pour tous les goûts.

Quand ? Vendredi 29 août ; 12h -22h

Où ? Place Colbert ; Lyon 1

Combien ? Accès libre

Braderie brocante à la SPA de Lyon

Se faire plaisir et faire plaisir pour la bonne cause ? Tel est l’objectif de la braderie brocante organisée ce samedi de 14h à 17h du côté de la SPA de Brignais. Vaisselle, petit mobilier, décoration, luminaires, petit électroménager, linge de maison ou encore vêtements seront à saisir à des prix tout doux sans oublier des accessoires pour les animaux. L’intégralité des bénéfices sera reversée à la prise en charge des animaux en détresse.

Quand ? Samedi 30 août ; 14h-17h

Où ? SPA de Brignais

Combien ? Accès libre