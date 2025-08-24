WWE Friday Night Smackdown : Lyon, le tigre est en toi

"Pour la première fois de ma vie, je n’ai pas pu m’entendre." "C'est tout simplement dingue !" Que ce soit Cody Rhodes ou Triple H, les grandes figures du catch américain avaient été dithyrambiques quant à la ferveur du public lyonnais à la LDLC Arena début mai 2024. Chants, encouragements, les décibels avaient été poussés au maximum pour surprendre les catcheurs, habitués à des spectateurs américains blasés et plus sages.

Lyon France being the greatest WWE crowd for 2 minutes and 24 seconds straight 🔥😭 pic.twitter.com/jh1Qhkru6z — tribal chief ☝🏻🩸 (@luireigns) August 10, 2025

Cet été, l'événement Smackdown est logiquement de retour pour goûter à nouveau à ce que Lyon sait faire de mieux : une ambiance enivrante, déstabilisante.

Aux côtés de "The American Nightmare" Cody Rhodes, la superstar de la compétition devenue acteur à succès, John Cena, sortira de sa retraite et viendra vérifier si les Lyonnais "can see him". Et tout le roaster féminin - Tiffany Stratton, Seth Rollins, Rhea Ripley, Bianca Belair, Charlotte Flair, Sami Zayn - sera aussi de la partie.

Beauf, kitsch, chiqué, truqué : les qualificatifs sont récurrents et immuables quand il s’agit d’évoquer le catch américain, dont les origines sont systématiquement à observer plus au sud, au Mexique. Longtemps perçu comme un simple divertissement exubérant, il s’impose aujourd’hui comme un phénomène culturel planétaire.

En France, l’attrait pour la WWE et ses superstars n’a jamais été aussi fort, porté par une communauté de fans passionnés.

Le catch américain, incarné par la World Wrestling Entertainment (WWE), ne se limite pas à des combats sur un ring. Il s’agit d’un show complet où se mêlent athlétisme, mise en scène, effets spéciaux et storytelling. Les superstars du catch captivent les foules avec des rivalités scénarisées, des retournements de situation et des performances physiques impressionnantes.

Ce n’est pas pour rien que certaines grandes stars se sont reconverties avec succès au cinéma et à la télévision, de Dwayne 'The Rock' Johnson (Jumanji, No Pain No Gain) à Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie, Blade Runner 2049), sans oublier évidemment John Cena (Fast and Furious, Peacemaker), du voyage à Décines.

Un public toujours plus large

L’engouement pour le catch américain en France ne cesse de croître. Les réseaux sociaux regorgent de contenus, d’analyses et de discussions entre fans, tandis que la présence régulière de la WWE sur le territoire renforce ce lien unique. Si le catch attire un public familial, il séduit aussi de nombreuses générations, des enfants aux adultes, et suscite un véritable attachement émotionnel. Les femmes y sont également de plus en plus présentes, que ce soit sur le ring ou dans les gradins.

La stratégie de la WWE, axée sur l’organisation d’événements d’envergure et la diffusion télévisée massive, a permis au catch américain de conquérir de nouveaux marchés et de fidéliser un public toujours plus large. En France, la tendance ne montre aucun signe de ralentissement : la billetterie pour les prochains shows s’arrache, malgré des prix parfois délirants, et chaque événement s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sensations fortes. Le catch américain, autrefois considéré comme une curiosité, s’impose désormais comme un pilier du divertissement sportif mondial.

C’est le genre d’événements qualifiés de "à faire au moins une fois dans sa vie", et qui se transforment parfois en passion insoupçonnée et de plus en plus facile à avouer. De la performance physique à la prestation scénique et scénaristique, sans oublier l’ambiance transcendante, le show force le respect.

Et quoi de plus beau que des Frenchies qui bluffent des Américains par leur passion et leur talent ? On n’a pas de pétrole, on n’a pas de catcheurs connus, mais on a de la ferveur à revendre.

Oserez-vous faire partie de la grande famille WWE le temps d’une soirée ?

Infos

WWE Friday Night Smackdown

Le 29 août, LDLC Arena, Décines.

De 89,50 à 672,50 €.