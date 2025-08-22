Un mausolée de l’Empire romain retrouvé à Saint-Romain-en-Gal

Depuis le 15 juillet dernier, des fouilles inédites ont lieu sur le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal, organisées par le musée et en collaboration avec les universités d’Aix-Marseille, Marie et Louis Pasteur de Besançon et des laboratoires du CNRS.

"Des fouilles pour mieux connaître les gens qui vivaient là au début de notre ère, des fouilles pour former les archéologues de demain, des fouilles ouvertes au public car c’est notre histoire à tous qui est mise au jour ici", explique le Département du Rhône dans un communiqué.

Ces opérations ont permis de faire deux grandes découvertes : un imposant mausolée antique, ressemblant à celui de l’empereur Auguste (63 av. J.-C. à 14 ap. J.-C.), ainsi que des vestiges d’un ancien édifice commercial. Le premier, découvert près de la maison des dieux Océan, daterait du 1er siècle avant Jésus-Christ.

La seconde découverte avait déjà été identifiée à la fin des années 1990. Il s’agirait d’un complexe commercial regroupant huit boutiques entre le milieu du 1er et le milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Il aurait été détruit à cause d’un incendie.

Les fouilles vont continuer jusqu’au 28 août prochain.