Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 4 au dimanche 7 septembre

La Kermesse du Heat

Ce samedi après-midi, la kermesse du Heat promet une ambiance festive pour petits et grands : jeux pour enfants, fresque participative, stand de tattoos et de make-up. La journée se poursuivra avec un bingo géant, avant de se terminer en beauté sur un DJ set endiablé.

Quand ? Samedi 6 septembre 2025 ; 12h-00h

Où ? 70 Quai Perrache 69002 Lyon

Combien ? Accès libre

Colombia Vibra





La Commune s’illumine de couleurs éclatantes et de rythmes ensoleillés pour célébrer la culture colombienne. Une journée entière placée sous le signe des musiques latino et des saveurs envoûtantes. Au programme : un marché d’artisanat colombien avec des pièces uniques faites main, mais aussi un blind test, un karaoké, des quiz ...

Quand ? Samedi 6 septembre ; 12h - 00h15

Où ? La Commune 3 rue Pré-Gaudry

Combien ? Entrée gratuite

Spectacle de danse Borda

La chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues, artiste associée à la Maison de la Danse, revient avec le dernier opus d’une trilogie profondément inspirée par la sagesse des peuples autochtones d’Amazonie et leur cosmogonie. Borda évoque à la fois les frontières et le geste minutieux de la broderie.

Quand ? Samedi 6 septembre ; 19h30

Où ? 5 rue Louis Vitet 69001 Lyon



Combien ? A partir de 17 euros ; prendre sa place

Vente de plantes

Et si la rentrée était synonyme d’un peu plus de nature chez vous ? Bonne nouvelle puisque Plantes pour tous est de retour à Lyon à l’occasion de l’une de ses grandes ventes. Le rendez-vous est cette fois-ci donné dans le 1er arrondissement, plus précisément 3 rue Louis Vitet. Des pépites à prix mini seront notamment à retrouver ce vendredi 5 septembre (9h à 19h), samedi 6 septembre (9h à 19h) et dimanche 7 septembre (10h à 17h).

Quand ? Du Vendredi 5 septembre au 7 septembre

Où ? Place Sathonay ; Lyon 1

Combien ? Accès libre

Film Adieu Jean-Pat

Sorti ce mercredi, Adieu Jean-Pat, le nouveau film de Cécilia Rouaud, suit Etienne, 35 ans, qui n’a jamais pardonné à son « copain » d’enfance Jean-Pat, véritable bourreau de ses jeunes années. À l’annonce de sa mort, Etienne est loin d’être accablé par le chagrin… Mais le hasard l’oblige à prendre en charge les funérailles de celui qu’il considérait comme son pire ennemi. Et visiblement, même depuis l’au-delà, Jean-Pat n’a pas fini de lui compliquer l’existence.