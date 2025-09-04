Biennale de la danse 2025 : la manifestation fédératrice et populaire dont a besoin Lyon

Cette 21e édition est particulièrement importante pour Tiago Guedes, directeur artistique de l’événement, “parce qu'elle symbolise et incarne pour la première fois une vision artistique que j'ai toujours souhaité défendre avec toutes nos équipes depuis mon arrivée comme directeur artistique fin 2022".



Pendant un mois, le public est invité à redécouvrir la ville en suivant le mouvement des danseurs et en arpentant tous les lieux ouverts durant la Biennale. Pour ouvrir les festivités, une parade festive unique en Europe sera organisée ce dimanche. Ce sont plus de 3000 participants amateurs de 10 à 80 ans, orchestrés par 180 artistes professionnels, qui défileront dans les rues de Lyon, de Terreaux à Bellecour.

Le départ est prévu à 16h depuis la place des Terreaux dans le 1er arrondissement. Le cortège rejoindra Bellecour via la rue de la République. L’arrivée est programmée à 17h30.

La Biennale, forte d’une émulation artistique féconde, est placée sous le signe de la création. Pour cette édition 2025, ce ne sont pas moins de 24 nouvelles créations, dont 11 premières mondiales et 15 développées en coproduction avec l’association de la Biennale, qui seront présentées. Parmi elles, Orage, de Dalila Belaza, se concentre sur le rapport entre la musique et les voyages immobiles qui distordent notre appréhension du temps et de l’espace. Une invitation à observer l’humain comme un monde infini.

Cette année encore, le retentissement de la Biennale a donné lieu à trois partenariats artistiques de grande qualité, dont une prestigieuse collaboration avec le Centre Pompidou. Si le musée parisien ferme ses portes à l’automne pour cinq ans de travaux, l’institution s’incarnera un peu partout en France avec le programme Constellation, qui insufflera l’esprit Pompidou dans de nombreux endroits partenaires.



Focus sur la scène brésilienne

Parmi les créations en coproduction avec le célèbre musée, Landscaping, d’Eszter Salamon, invite à réfléchir sur notre relation aux milieux naturels. Le spectateur suivra le ballet de créatures étranges composées de détritus et de matériaux rejetés par l’océan, qui voyagent d’îles en îles. Cette installation vidéo donnera vie à des communautés interconnectées à l’environnement, tout en interrogeant l’humain sur sa manière de vivre actuelle.

Dans le cadre de la saison Brésil-France 2025, un focus sera réalisé sur la foisonnante scène artistique brésilienne. De la performance au défilé, en passant par les lieux de fêtes, Brasil Agora s’attachera à montrer la pluralité des esthétiques et des formats propres au paysage chorégraphique de l’éternel pays d’avenir. Qu’ils soient représentés par des artistes vivant au Brésil ou bien faisant partie de la diaspora.

Par ailleurs, 2025 est l’année du centenaire de la naissance de Pierre Boulez, compositeur et chef d’orchestre dont le visage suffit à illustrer la musique contemporaine. Afin de célébrer dignement le musicien, une association avec le Festival d’Automne à Paris donnera lieu à une création artistique unique qui marquera la programmation.

Nuits festives et débats

Les organisateurs l’ont bien compris, on ne change pas les ingrédients d’une recette qui plaît. C'est donc avec une grande joie qu’ils ont annoncé le retour du Club Bingo, un ensemble de nuits festives où chacun pourra danser à sa manière. Après le succès flamboyant des soirées aux usines Fagor en 2023, Rose-Amélie Da Cunha, la programmatrice de l’événement, a souhaité proposer une nouvelle édition plus libre et plus intense que jamais. Ce sont treize soirées, gratuites pour la plupart, qui se tiendront un peu partout dans Lyon tout au long du mois de septembre.

En accueillant de nombreuses manifestations artistiques, la Cité Internationale de la Gastronomie se transformera en espace d’échange privilégié pour le public. Situé en plein cœur du Grand Hôtel-Dieu, le lieu consacré à l’art de la restauration recevra le FORUM, un espace international de discussion permettant de découvrir comment la danse peut résonner avec les sujets sociétaux, identitaires et écologiques actuels.



La jeunesse a son mot à dire

À TOI ! C’est un groupe d’adolescents qui se réunissent chaque mois autour d’expériences culturelles et artistiques pendant deux saisons culturelles. Ils passent des heures à discuter et échanger autour de ces dernières, entre interrogations, émerveillements et déceptions. Au cours de ces deux ans, ce ne sont pas moins de 37 rendez-vous et 29 spectacles qui ont rythmé la vie de ces lycéens. Cette expérience unique a fait l’objet d’une série de trois podcasts, capsules temporelles captées au fil des représentations et réunions, où l’on s’attache à ces élèves d’une promotion particulière. Une manière de donner la voix à cette jeunesse qui se livre de manière intime.