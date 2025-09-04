Festival Lumière : la nuit géante sera consacrée à l’animation japonaise

L’édition 2025 du Festival Lumière approche. L’évènement dédié au cinéma se déroulera cette année du 11 au 19 octobre. Si la programmation complète ne sera connue que dans quelques jours, les organisateurs ont dévoilé ce jeudi le thème de la traditionnelle nuit à la Halle Tony Garnier qui aura lieu le samedi 18 octobre.

Après Le Seigneur des Anneaux, Alien, Tim Burton, Jurassic Park ou encore l’horreur, l’animation japonaise sera à l’honneur cette année. "À édition exceptionnelle, Nuit exceptionnelle. Cette année, le festival Lumière vous propose une nuit aux confins du rêve, de l'imaginaire, du fantastique et de la réalité, avec quatre chefs-d'oeuvre du cinéma d'animation japonais", peut-on lire. Les spectateurs pourront ainsi découvrir ou redécouvrir Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki, Your Name. de Makoto Shinkai, Belladonna d’Eiichi Yamamoto et Paprika de Satoshi Kon.

Des dortoirs seront mis à disposition du public et le petit-déjeuner sera offert. Une librairie consacrée au Manga sera également à découvrir sur place. Il est déjà possible d’acheter ses places.