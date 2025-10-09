Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 9 au dimanche 12 octobre

Marché de la Mode Vintage

Le Marché de la Mode Vintage revient à La Sucrière pour sa 29ᵉ édition ! Deux jours pour plonger dans une ambiance rétro unique : plus de 180 exposants, mode, déco, retrogaming, upcycling, food court, défilés, DJ sets, et plein d’animations immersives. Le rendez-vous incontournable des amoureux du vintage à Lyon !

Quand ? Samedi 11 et dimanche 12 octobre ; 10h

Où ? La Sucrière, Lyon 2e

Combien ? De 0 à 6 euros

Festival des Courges et de l’Automne





Le Festival des Courges et de l’Automne revient au Parc de la Tête d’Or ! Plonge dans une ambiance colorée avec le thème "L’art en prend plein la courge !" Au programme : animations, ateliers créatifs, spectacles, marché de producteurs, dégustations et œuvres d’art… le tout gratuit et pour toute la famille

Quand ? Samedi 11 et dimanche 12 octobre

Où ? Parc de la Tête d'Or, Lyon 6e

Combien ? Gratuit

30 ans des Puces du Canal

Les Puces du Canal fêtent leurs 30 ans ! Véritable temple de la brocante et du vintage à Lyon, l’événement promet un week-end festif entre expos de véhicules anciens, concours de tartes, animations, et objets uniques à chiner. Un rendez-vous immanquable pour les passionnés de déco, d’histoire et de belles trouvailles !

Quand ? Samedi 11 et dimanche 12 octobre

Où ? 5 rue Eugène Pottier, Villeurbanne

Combien ? Accès libre

Lyon Braderie Festival

Le Lyon Braderie Festival revient pour sa 4ᵉ édition du 10 au 12 octobre 2025 ! Trois jours de bonnes affaires, de gastronomie lyonnaise et d’animations en plein air : mode, food, musique, ateliers et friperies dans toute la Presqu’île. Un week-end festif pour (re)découvrir Lyon autrement !

Quand ? Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 octobre

Où ? Du bas des Pentes jusqu'à la Confluence, Lyon 1er et 2e

Combien ? Accès libre