Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 25 au dimanche 28 septembre

Asian Food Festival

Le premier festival culinaire asiatique débarque à Lyon ! Food courts, ateliers, shows, musiques et danses : une journée pour se régaler, vibrer et voyager.

Quand ? Samedi 27 septembre

Où ? Station Mue, 155 cours Charlemagne 69002 Lyon

Combien ? Gratuit

Lancement du Petit Paumé





Ce samedi à Villeurbanne, découvrez la 57e édition du guide le plus impertinent de Lyon. Au menu : stands, animations, food trucks, concerts et ambiance conviviale. Gratuit & ouvert à tous !

Quand ? Samedi 27 septembre ; De 10h à 21h30

Où ? Avenue Henri Barbusse à Villeurbanne

Combien ? Gratuit

Salon de l'Automobile

Découvrez les nouveautés auto & mobilités avec plus de 350 véhicules à tester, expo voitures mythiques, offres spéciales et animations pour toute la famille !

Quand ? Jusqu'à dimanche 28 septembre ; 10h-19h

Où ? Eurexpo, Chassieu



Combien ? De 9 à 12 euros

Illustration Festival

Rendez-vous aux SUBS & ENSBA Lyon : expos, talks, marché d’objets, battles de dessin, dance party et DJ sets... Un week-end explosif où l’illustration rencontre la musique et la fête.

Quand ? Samedi 27 et dimanche 28 septembre

Où ? Les Subs, Lyon 1

Combien ? De 5 à 15 euros

Fluide Glacial 50 ans

Le mythique magazine fête son demi-siècle à Lyon. Expos, dédicaces (14h-17h), concert dessiné (17h-18h) et after party !

Quand ? Samedi 27 septembre ; de 14h à 22h

Où ? Comédie Odéon, Lyon 2

Combien ? Gratuit