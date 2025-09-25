Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 25 au dimanche 28 septembre

Asian Food Festival
Le premier festival culinaire asiatique débarque à Lyon ! Food courts, ateliers, shows, musiques et danses : une journée pour se régaler, vibrer et voyager.
Quand ? Samedi 27 septembre
Où ? Station Mue, 155 cours Charlemagne 69002 Lyon
Combien ? Gratuit
Lancement du Petit Paumé
Ce samedi à Villeurbanne, découvrez la 57e édition du guide le plus impertinent de Lyon. Au menu : stands, animations, food trucks, concerts et ambiance conviviale. Gratuit & ouvert à tous !
Quand ? Samedi 27 septembre ; De 10h à 21h30
Où ? Avenue Henri Barbusse à Villeurbanne
Combien ? Gratuit
Salon de l'Automobile
Découvrez les nouveautés auto & mobilités avec plus de 350 véhicules à tester, expo voitures mythiques, offres spéciales et animations pour toute la famille !
Quand ? Jusqu'à dimanche 28 septembre ; 10h-19h
Où ? Eurexpo, Chassieu
Combien ? De 9 à 12 euros
Illustration Festival
Rendez-vous aux SUBS & ENSBA Lyon : expos, talks, marché d’objets, battles de dessin, dance party et DJ sets... Un week-end explosif où l’illustration rencontre la musique et la fête.
Quand ? Samedi 27 et dimanche 28 septembre
Où ? Les Subs, Lyon 1
Combien ? De 5 à 15 euros
Fluide Glacial 50 ans
Le mythique magazine fête son demi-siècle à Lyon. Expos, dédicaces (14h-17h), concert dessiné (17h-18h) et after party !
Quand ? Samedi 27 septembre ; de 14h à 22h
Où ? Comédie Odéon, Lyon 2
Combien ? Gratuit