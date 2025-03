Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 13 au dimanche 16 mars

Lyon whisky festival

Le Lyon whisky festival fait son retour à Lyon ce week-end, proposant les grandes marques internationales de whisky incarnant l'évolution de cette boisson de caractère. Pour sa quatrième édition, le festival investit à nouveau le Palais de la Bourse pour une expérience gustative et pédagogique. La nouveauté cette année, c'est l'arrivée d'un rhum corner, mettant à l'honneur son histoire et son parcours.

Quand ? samedi 15 et dimanche 16 mars 2025

Où ? Palais de la Bourse

Combien ? De 35 à 165 euros, prendre sa place

Sieste musicale au Musée des Confluences

À l’heure de la sieste, le public est convié à s’étendre sur des tapis ou sur des chaises longues pour écouter un concert. Des musiciens jouent au centre de la salle, enchaînent des musiques, des récits, des fictions sans qu’aucun applaudissement ne vienne rompre le charme.

Quand ? Samedi 15 et dimanche 16 mars à 14h30 et 16h30

Où ? Musée des Confluences

Combien ? à partir de 8 euros, prendre sa place

Marché mode vintage

Reconnu comme une référence dans l’univers du vintage, le Marché de la Mode Vintage met à l’honneur une offre aussi variée que qualitative. Vous pourrez découvrir des stands dédiés à la mode, avec des pièces intemporelles et originales pour enrichir votre garde-robe.

Quand ? Samedi 15 et dimanche 16 mars

Où ? La Sucrière

Combien ? à partir de 5 euros, prendre sa place

Inès Reg à la LDLC Arena

Reine du buzz, good comme bad, Inès Reg est avant tout une show-girl de talent, adepte de l'impro, de la vanne et du chambrage. Lire la suite sur Lyonpoche.com

Quand ? Samedi 15 mars, 20h

Où ? LDLC Arena

Combien ? 35 euros, prendre sa place

Deux mille vingt trois aux Célestins

Comment continuer à penser sous ce déluge d’informations et de mots qui souvent asphyxient ? Entre récit et projection de photo, la dernière création de Maguy Marin est un état des lieux de notre société actuelle. Brûlante.

Quand ? Vendredi 14 mars, 20h

Où ? Célestins

Combien ? de 15 à 40 euros, prendre sa place

Tatoo DJ sets

Pour son lancement à Lyon, Silverfutur propose un DJ sets r'n'b et house avec Tam.k et Oce_ca. Un après-midi/ soirée mixant musique, mode, mais aussi tattoo. Le tatoueur Redfoxten sera présent sur place pour les plus courageux qui serait motivés par un tatouage.

Quand ? Vendredi 15 mars, de 15h à 22h

Où ? 24 rue du port du temple

Combien ? gratuit