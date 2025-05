L'humour à Lyon lui doit tellement : Gilbert Lendrin, le papa de l'Espace Gerson, est décédé

A Lyon, le monde de l'humour connaissait bien cette figure incontournable.

Gilbert Lendrin avait d'abord fondé le premier café-théâtre de la capitale des Gaules, avec La Graine en 1977, imaginé sur le modèle du Café de la gare parisien. L'établissement existe toujours à Saint-Paul, mais sous le nom de la Mi Graine.

Mais le coup de maître de Lendrin reste évidemment l'Espace Gerson, fondé, toujours dans le 5e arrondissement de Lyon, en 1987.

"Pilier de l'Espace Gerson et du monde du café-théâtre en général, Gilbert Lendrin était un homme visionnaire, passionné et passionnant, dévoué à son métier, une figure incontournable de la scène humoristique lyonnaise. Pendant une trentaine d'années, il a accompagné plusieurs générations d'artistes et contribué à faire rayonner l'Espace Gerson bien au delà de Lyon. Il était une personnalité lyonnaise bien connue pour son franc parler, sa pugnacité et son humour, un homme fourmillant d'idées, engagé, bienveillant et profondément humain", indiquent les équipes de l'Espace Gerson dans leur hommage.

Beaucoup d'humoristes lyonnais lui doivent beaucoup, à l'instar de Florence Foresti et Sellig.

Les obsèques de Gilbert Lendrin auront lieu ce vendredi 9 mai, 15h30, au crématorium de Pamiers.