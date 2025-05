Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 8 mai au dimanche 11 mai

Soirée Karaoké

Pour passer une soirée de folie en ce jour férié, la Commune propose à tout le monde de chanter pour sa soirée karaoké. Un moment de partage sans fausse note, ou presque.

Quand ? Jeudi 8 mai ; 20h30 - 22h30

Où ? La Commune ; 3 rue Pré Gaudry, 69007 Lyon

Combien ? Gratuit

Festival Warp-zone

Le festival rétrogaming Warp-zone revient ce week-end à Givors. Au programme des collectionneurs, des développeurs, des réparateurs, des moddeurs, mais aussi des électroniciens, des boutiques spécialisées et des artistes seront sur place. Du côté des animations, plus de 70 consoles et arcades dont des pièces rares de collection seront à découvrir. Des concerts de musiques, mais aussi des battles de jeu vidéo, sont prévu, de quoi ravir petits et grands.

Quand ? Samedi 10 mai ; 11h - 21h et dimanche 11 mai ; 10h - 18h

Où ? Salle Roger Tissot ; 53 Rue Honoré Petetin ; 69700 Givors

Combien ? Gratuit

Jpeg Party

La Commune propose de célébrer la mode éthique, la déco responsable et la sortie du nouveau magazine JPEG. Au programme, des créateurs, des habits pour tous les goûts et de la décoration. Un photobooth et des ateliers divers sont aussi prévu.

Quand ? Samedi 10 mai et dimanche 11 mai de 12h à 18h30

Où ? La Commune ; Lyon 7

Combien ? Entrée libre

Comabt de MMA à la LDLC Arena

La LDLC Arena propose un choc franco-polonias de MMA ce samedi. Un combat pour le titre de champion des poids légers. L’organisation KSW viendra visiter la France pour la troisième fois dans l’histoire de ses événements. Le phénoménal champion du combat, Salahdine Parnasse est surnommé "Le Mbappe du MMA français" est l’une des plus grandes stars du MMA européen.

Quand ? Samedi 10 mai

Où ? LDLC Arena ; Décines

Combien ? A partir de 29 euros ; prendre sa place

Pop-Up Peace & Frip'

Les Halles de la Martinière dans le 1er arrondissement de Lyon accueillent ce jeudi un pop-up baptisé "Peace & Frip’" réunissant Les Placards de Colette et La Fripe Lyon. Le rendez-vous est plus exactement donné Chez Marti. Une sélection paillettes est également au programme.

Quand ? Jeudi 8 au samedi 10 mai ; 10h à 19h

Où ? Les Halles de La Martinière - Pl. Gabriel Rambaud, 69001 Lyon

Combien ? Entrée Libre

Film "Les Arènes"

En salles depuis ce mercredi, le premier film de Camille Perton explore les coulisses économiques du football à travers l'histoire d'un jeune footballeur lyonnais et de son cousin agent. On découvre alors le projet d'un jeune attaquant Brahim Chekir ( et non Cherki...) qui doit signer son premier contrat pro dans le club de sa ville. Point bonus pour ce film qui a été en partie tourné à Lyon.