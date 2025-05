Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 15 mai au dimanche 18 mai

Exposition LEGO au musée Lugdunum

Des monuments romains en LEGO s’invitent dans l’espace famille de Lugdunum à partir de ce samedi. A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée gallo-romain Lugdunum, situé dans le 5e arrondissement de Lyon, présente ce samedi trois maquettes de monuments romains reconstitués en LEGO. Lire la suite.

Quand ? Samedi 17 mai ; 19h – 00h

Où ? Musée Lugdunum

Combien ? Gratuit

Vide dressing

La boutique Les Dégoteuses est de retour au Perko Café dans le 1er arrondissement pour un vide-dressing avec des réductions allant jusqu’à -80%. Plus de 500 vêtements et accessoires de seconde main seront à retrouver sur place avec des marques comme Sézane, Sandro, Levi’s, Balzac… Des créatrices locales seront également présentes avec des bijoux et des illustrations. Entrée gratuite samedi 17 et dimanche 18 mai de 11h à 18h.

Quand ? Samedi 17 mai et dimanche 18 mai ; 11h - 18h

Où ? Perko Café ; Lyon 1er

Combien ? Gratuit

Lyon Coffee Fest

Lyon, capitale gastronomique française, mais qu'en est-il de sa culture du café ? Avec ses nombreux torréfacteurs réputés, ses baristas de talent et ses innombrables cafés à l'ambiance unique, Lyon est le siège d'une scène caféinée dynamique appréciée des locaux et des touristes. Le tout premier café festival lyonnais aura lieu à In Sted avec au programme, des dégustations, des démonstrations de baristas et des rencontres avec des torréfacteurs.

Quand ? Samedi 17 mai et dimanche 18 mai ; de 8h à 21h

Où ? In Sted ; Lyon Part Dieu

Combien ? A partir de 5 euros

Un soirée DUA LIPA

A l’occasion des concerts de DUA LIPA à la LDLC Arena de Décines, la BITCH PARTY organise un aftershow à La Rayonne. Un tube de Dua Lipa tous les 3 titres avec aux platines Adrien Toma. Histoire de profiter de la reine de la pop pendant toute la soirée.

Quand ? Vendredi 16 mai ;

Où ? La Rayonne

Combien ? A partir de 14,99 euros

Marché fait-main

Le Marché du Fait Main de Monplaisir est de retour dans le 8e arrondissement de Lyon lors des Tablées de Monplaisir. Au programme de cette journée, 45 créateurices du coin, des ateliers créatifs pour tous, des foodtrucks, des concerts et des animations diverses.

Quand ? Dimanche 18 mai

Où ? Place Ambroise Courtois , 69008 Lyon, France

Combien ? Entrée Libre

Film "Partir un jour"

"Partir un jour" est une comédie dramatique française réalisée par Amélie Bonnin, sortie en salles le 13 mai 2025, et présentée en ouverture du Festival de Cannes 2025. Le film suit Cécile, qui doit quitter Paris pour retourner dans son village d'enfance après l'infarctus de son père. Alors qu'elle s'apprête à réaliser son rêve d'ouvrir un restaurant gastronomique, elle retrouve son amour de jeunesse, ce qui ravive des souvenirs et remet en question ses certitudes.