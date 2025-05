Biennale de la Danse 2025 : une manifestation fédératrice et populaire attendue à Lyon

Au programme, quarante spectacles mettront la ville en mouvement sous le signe de la création et du partage. Tiago Guedes, le directeur artistique de l’événement explique que "cette 21e édition est particulièrement importante pour moi. Parce qu'elle symbolise et incarne pour la première fois une vision artistique que j'ai toujours souhaité défendre avec toutes nos équipes depuis mon arrivée comme directeur artistique fin 2022."

Une parade festive unique en Europe et sur le thème des danses recyclées ouvrira les festivités en grandes pompes le six septembre. Trois mille participants amateurs de 10 à 80 ans, orchestrés par 180 artistes professionnels, défileront dans les rues de Lyon de Terreaux à Bellecour.

Par ce véritable carnaval, la directrice de la Biennale Sabine Longin souhaite montrer que "la danse est un bien commun, et le fait de donner à tous un accès à un niveau d'excellence c'est important pour nous." Le chorégraphe Mehdi Kerkouche proposera un final sous une forme participative et festive, transformant la place Bellecour en dancefloor.

Cette année encore, le retentissement de la Biennale permet d’offrir aux Lyonnais trois partenariats artistiques de grande qualité. Le premier est réalisé avec le Centre Pompidou. Si le musée parisien ferme ses portes à l’automne pour cinq ans de travaux, l’institution s’incarnera un peu partout en France avec le programme Constellation, qui permet d’insuffler l’esprit Pompidou dans de nombreux endroits partenaires. Faisant de Lyon sera un de ces lieux forts de l’expérimentation artistique contemporaine.

Également, dans le cadre de la saison Brésil-France 2025, un focus sera réalisé sur la scène artistique brésilienne. De la performance au défilé en passant par les lieux de fêtes, Brasil Agora s’attachera à montrer la pluralité des esthétiques et des formats propres au paysage chorégraphique de l’éternel pays d’avenir. Qu’ils soient représentés par des artistes vivant au Brésil ou bien faisant partie de la diaspora.

Par ailleurs, 2025 est l’année du centenaire de la naissance de Pierre Boulez, compositeur et chef d’orchestre dont le visage suffit à illustrer la musique contemporaine. Afin de célébrer dignement le musicien, une association avec le Festival d’Automne à Paris donnera lieu à une création artistique unique qui marquera la programmation.

Les organisateurs ont compris qu’on ne change pas les ingrédients d’une recette qui plaît. Et c’est donc avec une grande joie qu’ils ont annoncé le retour du Club Bingo. Après le succès flamboyant des soirées aux usines Fagor en 2023, Rose-Amélie Da Cunha, la programmatrice de l’événement, a souhaité proposer une nouvelle édition plus libre et plus intense que jamais.

Ce sont treize soirées, gratuites pour la plupart, qui se tiendront un peu partout dans Lyon tout au long du mois de septembre.

Enfin, en accueillant de nombreuses manifestations artistiques, la Cité Internationale de la Gastronomie se transformera en espace d’échange privilégié pour le public. C’est effectivement au Grand Hôtel-Dieu que se déroulera le FORUM, un lieu international de discussion permettant de découvrir comment la danse peut résonner avec les sujets sociétaux, identitaires et écologiques actuels.