Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 26 au dimanche 29 juin

Lyon Street Food Festival

La 9e édition du Lyon Street Food Festival approche à grands pas. L’évènement culinaire et musical aura lieu du 25 au 29 juin prochain aux Grandes Locos de La Mulatière. Le plus grand festival culinaire de France va donc accueillir le chef cuisinier, Pierre Sang, spécialiste de la street food coréenne, durant les cinq jours. Tout comme Florent Ladeyn, qui est à la tête de cinq restaurants, dont un étoilé au Guide Michelin. La cheffe Justine Piluso est attendue à Lyon, mais uniquement les trois derniers jours. Lire la suite sur LyonPoche.com

Quand ? Du mercredi 25 juin au dimanche 29 juin

Où ? Grandes Locos

Combien ? A partir de 10 euros ; prendre sa place

Festival entre Rhône et Saône

Pendant 3 jours, Lyon va vibrer au rythme de ses fleuves avec plus de 200 animations portées par les acteurs du territoire : associations, artistes, institutions culturelles, entreprises mécènes et habitants eux-mêmes. Au programme : sports, animations, ateliers pour petits et grands, balades, conférences, expositions, concerts et spectacles. Et même baignade dans le Rhône !

Quand ? Du vendredi 27 juin au dimanche 29 juin

Où ? Les berges de la Guillotière ; La Confluence

Combien ? Gratuit

Léopold Lemarchand

À l'image du vernissage de l'exposition dite du vide d'Yves Klein, l'humoriste et acteur Léopold a lancé sa tournée de manière absurde en consacrant une exposition entière à son affiche de spectacle, que l'on retrouve sous toutes les formes, accompagnée de jeux de mots divers. Lire la suite sur LyonPoche.com

Quand ? Du 26 au 28 juin à 20h30 ou 21h15

Où ? Espace Gerson ; Lyon 5e

Combien ? De 13 à 20 euros

La Ginguette des pentes

Cette année encore la Ginguette des pentes revient pour deux jours de festivités. Le vendredi, laissez-vous emporter par les douces sonorités soul et folk pop de Malaka, Lwanbe et Indawa. Le samedi, Jacques & Jacques, El Bobby et André Lou, feront vibrer les spectateurs au rythme de sonorités électroniques et de textes percutants. Des ateliers créatifs et animations pour petits et grands viendront ponctuer ces deux journées, comme des initiations au Hip Hop, au Double Dutch, un atelier radio ou encore une fresque géante.

Quand ? Vendredi 27 et samedi 28 juin ; de 16h à 23h

Où ? Rue Lucien Sportisse ; Lyon 1er

Combien ? Entrée libre

Jazz à Vienne

La 44e édition du festival Jazz à Vienne se déroulera du 26 juin au 11 juillet prochain. Ce festival isérois est l’une des références parmi les festivals de jazz. Il accueille chaque année plus de 200 000 festivaliers durant une quinzaine de jours en plein cœur du théâtre de Vienne, mais aussi au sein du Jardin de Cybèle et du Club. Lire la suite sur LyonPoche.com

Quand ? Du 26 juin au 11 juillet

Où ? 11 rue du Cirque, 38200 Vienne



Combien ? Billetterie

Film F1

Sorti ce mercredi, F1 est un film américain réalisé par Joseph Kosinski. Il raconte l’histoire d’un ancien pilote automobile, interprété par Brad Pitt, qui avait pris sa retraite après un grave accident. Désormais engagé dans d’autres disciplines, il accepte de revenir sur les circuits pour accompagner et former un jeune espoir de la Formule 1, incarné par Damson Idris.

Quand ? Dès mercredi 25 juin