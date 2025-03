Ben Harper, Dianne Reeves… plongez dans l’édition 2025 de Jazz à Vienne

La 44e édition du festival Jazz à Vienne se déroulera du 26 juin au 11 juillet prochain. Ce festival isérois est l’une des références parmi les festivals de jazz. Il accueille chaque année plus de 200 000 festivaliers durant une quinzaine de jours en plein cœur du théâtre de Vienne, mais aussi au sein du Jardin de Cybèle et du Club.

Pendant ces quinze jours de musiques et de fêtes, ce sont plus de 140 concerts et spectacles qui vont se dérouler offrant une programmation variée.

On retrouvera lors de la soirée d’ouverture Avishai Cohen quintet et Anne Paceo. Puis le lendemain, on découvrira sur scène Parov Stelar et Gallowstreet.

Au total, ce sont plus de 1000 artistes présents tout le long de l’événement, mais on pourra y voir Ben Harper, Kamasi Washington, Dianne Reeves, Thomas Dutronc, Michael Kiwanuka, Ben l’Oncle Soul, Dabeull, Kassav’ et bien d’autres.

Le festival propose aussi de nombreux événements pour accompagner les spectacles, voici une sélection qui a retenu l’attention de la rédaction.

Journée marathon :

Une journée marathon de concerts et de spectacles animera toute la ville le dimanche 29 juin. De 6h30 à 23h, dans 8 lieux différents, 70 artistes se produiront pour faire danser toute la ville.

Exposition Vinyle et jazz :

Pendant la quinzaine du festival, une exposition au musée d'histoire de Vienne mettra en lumière le vinyle sous toutes ses formes, ainsi que les passionnés qui les collectionnent. L'exposition présentera l'évolution des graphismes des pochettes de vinyles au fil des années, ainsi que le patrimoine musical de 10 collectionneurs emblématiques.

Rezzo :

Un dispositif de repérage et d'accompagnement de la nouvelle génération jazz met en lumière de nouveaux talents. Cette démarche de professionnalisation des artistes émergents offre aux gagnants un accompagnement artistique, l'enregistrement d'un album ou même une programmation dans plusieurs festivals. Un véritable coup de pouce pour leurs débuts.

La billetterie est d'ores et déjà ouverte pour réserver sa place pour l'événement.