Lyon Street Food Festival 2025 : les premiers chefs et artistes dévoilés !

La 9e édition du Lyon Street Food Festival approche à grands pas. L’évènement culinaire et musical aura lieu du 25 au 29 juin prochain aux Grandes Locos de La Mulatière. À un peu plus de deux mois du festival, les organisateurs viennent de dévoiler les premiers noms des chefs et des artistes qui seront présents.

Des grands chefs et un DJ de prestige au programme

Le plus grand festival culinaire de France va donc accueillir le chef cuisinier, Pierre Sang, spécialiste de la street food coréenne, durant les cinq jours. Tout comme Florent Ladeyn, qui est à la tête de cinq restaurants, dont un étoilé au Guide Michelin. La cheffe Justine Piluso est attendue à Lyon, mais uniquement les trois derniers jours.

Carla Kirsch, Léo Troisgros, Lisa Roche, Jeff Têtedoie et Florent Poulard, ainsi que l'influenceur food Whoogy's seront aussi de la partie.

En ce qui concerne les artistes, quelques noms ont aussi été révélés par l’organisation, avec un nom désormais connu du grand public. Le chanteur et DJ français spécialisé dans la house, Kiddy Smile, performera le vendredi 27 juin. Il s’était produit l’été dernier lors de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Paris.

L’an passé, le Lyon Street Food Festival avait attiré la curiosité de 52 000 visiteurs.