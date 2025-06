Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 5 au dimanche 8 juin

Hula Hoop Festival

Des conférences, des expos, de la food et surtout de la musique. Le Hula Hoop Festival investit la Confluence avec 3 scènes qui accueilleront Mairo, Kaba & Hyas, Vannye, Jolene Record et Boeuf & Brocoli DJs. Plus de 2000 visiteurs sont attendus à HEAT !

Quand ? Vendredi 6 juin ; 14h-1h

Où ? HEAT, Lyon 2

Combien ? Gratuit

Aqueduc Festival

C'est la première édition de cet évènement majeur pour la commune de Chaponost. Au pied de l'aqueduc se mêleront food et musique. Les chefs et figures de la gastronomie comme Jérémy Galvan et Jacotte Brazier seront présents, ainsi que Caravan Palace, Earth Wind and Fire Experience ou encore Gros Monsieur.

Quand ? Vendredi 6 et samedi 7 juin, dès 17h

Où ? Aqueduc de Chaponost

Combien ? De 39 à 69 euros, réductions pour les habitants de Chaponost

Poisson Fécond en dédicaces

C'est l'un des créateurs de contenus les plus populaires du pays. Et Poisson Fécond, aka Chris Conte, a la bonne idée d'être lyonnais. Il sera en dédicaces ce samedi à la Fnac de son nouvel ouvrage "Ca fait quoi ?".

Quand ? Samedi 7 juin de 15h à 17h

Où ? Fnac Bellecour, Lyon 2

Combien ? Sur inscription

Open Air Planète M

Déjà la 4e édition XXL de Planète M, l'évènement lyonno-marseillais : De la House à la Trance Bouncy, on vous promet un Open Air solaire sur plus de 7000m2 ! Au programme : Bouki, Kirara, Maher Mekhael, Emiram B2b Sibel, Dysk et pleins d’autres surprises…

Quand ? Dimanche 8 juin, de 15h à 23h

Où ? Stade Georges Lyvet, Villeurbanne

Combien ? De 4,50 à 9,50 euros