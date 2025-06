Entre Rhône et Saône : le festival bientôt de retour pour une troisième édition

Cette année encore, les Lyonnais sont invités à se lier aux fleuves de la ville en les découvrant sous diverses facettes. Tout au long du week-end, plus de 200 animations prendront place entre les quais de la Guillotière et la Darse de Confluence. Le festival est toujours placé sous les trois mots d'ordre: découvrir, célébrer, protéger et l’événement est toujours gratuit. Attention, 40% des activités sont sur réservation.

Marquant les festivités, la Mâchecroute, figure symbolique du festival, signera son retour.

Grégory Doucet, le maire de Lyon se réjouit de cet événement : “C’était en quelque sorte un pari que nous nous étions lancé en début de mandat que de reconnecter, les Lyonnais, à leurs cours d'eau. Faire en sorte que la grande histoire de Lyon, et que l'on puisse reconnecter cette grande histoire avec notre présent. Et puis aussi à bien évidemment avec notre futur”.

Supposément institutionnalisé dans la vie culturelle de Lyon, le festival 2025 a pourtant vu son budget divisé par deux. L’adjointe au maire déléguée aux Finances, aux Grands événements et à la Culture Audrey Hénocque explique qu’il a fallu faire avec 300 000 euros alloués par la ville contre 700 000 l’année précédente. Une baisse qui serait justifiée par des contraintes financières imposées par l’Etat.

Au programme de ces trois jours, des activités culturelles, comme la balade européenne au fil de l’eau organisée par la Maison des Européens. Ce format permet de faire le lien entre les politiques européennes et les impacts réels et concrètement visibles pour les citoyens.

Des activités sportives sont également prévues, comme l’initiation au Dragon-Boat et Kayak qui prendront place à la Darse de Confluence. Et plus ludique et original, Mademoiselle Synchro proposera des ateliers de nage sirène. Une manière féérique d’expérimenter l’eau sous une nouvelle facette.

En plus d’être accessible à tous, que ce soit aux enfants, aux personnes à mobilité réduite ou encore à ceux qui … n’aiment pas l’eau, l’événement est engagé et souhaite sensibiliser à l’utilisation de l’eau dans notre quotidien. Le musée Gadagne consacre une exposition à ce thème avec L’eau en jeu, permettant d’en apprendre un peu plus et de se questionner sur les rapports entre l’homme et la nature.

Le reste du programme est disponible sur le site internet du festival.