Cet été, le Eh Cherry Festival fera rougir Bessenay

Il se tiendra à l’amphithéâtre de la Cerise le 3 et 4 juillet 2025 et affiche une programmation riche et variée avec IAM ou encore Santa.

Animant la vie des Bessenois depuis quelques générations déjà, la fête de la cerise a su évoluer grâce à l’initiative de ses habitants en un festival de musique. Cette année, c’est le 3 et 4 juillet que les festivités se dérouleront. Serge Luc, président de l’association du Eh Cherry Festival, explique que le projet a été créé suite à de nombreuses fêtes de la cerise et que depuis 2019, deux villages partenaires les ont rejoints.

Si le festival monte en puissance, c’est grâce aux 250 bénévoles issus de Bessenay, Bibost et Saint-Julien-sur-Bibost. “On prend que des bénévoles de nos trois villages pour essayer de bien fusionner. C’est aussi un moyen d'échange qui est incroyable”, explique Serge Luc, le président de l’organisation du Eh Cherry Festival. Les habitants ont à cœur de promouvoir leur région, qui se voit mise en valeur le temps des festivités, au même titre que leur produit phare : la cerise. Ils constituent une aide précieuse lorsque les subventions manquent.

C’est en partie grâce à la belle mobilisation des volontaires que le festival a pu se tenir cette année. Eh Cherry affiche un budget de 700 000 euros, une somme qui n’aurait pas été imaginable sans les 300 000 euros de la part du mécénat. Robert Martin, chargé des finances, relève qu’il aurait fallu doubler le prix des entrées sans cette somme, ce qui n’est pas dans la politique du festival.

Cela n’a pas empêché les équipes du Eh Cherry de viser haut pour leur programmation. Les stars du rap français IAM et la chanteuse pop Santa composent la tête d’affiche avec Olivia Ruiz, Johnny Gallagher et bien d’autres.

C’est Wendy Martinez, une chanteuse native de Bessenay, qui aura l’honneur d’ouvrir le festival avec ses mélodies pop psychédéliques addictives.