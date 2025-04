Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du vendredi 18 au dimanche 20 avril

Chasse aux oeufs

A l'ocassion de ce week-end de Pâques, le Secours Populaire organise une chasse aux oeufs solidaire ce dimanche. Un événement qui pourra ravir petits et grands autour du chocolat et de la solidarité.

Quand ? Dimanche 20 avril ; 12h30 - 17h

Où ? HEAT, 70 quai Perrache, Lyon 2eme

Combien ? 4 euros

Soirée de clôture Reperkusound

À l'occasion de sa 20ᵉ édition, le Reperkusound investit la LDLC Arena pour une journée de clôture exceptionnelle ce dimanche 20 avril. Dès l'après-midi, le parvis s'animera avec des performances musicales et diverses animations pour célébrer la musique en plein air. La fête se prolongera en soirée sur un dancefloor grandiose, avec une programmation électrisante réunissant KAVINSKY, PETIT BISCUIT, JOACHIM PASTOR, MARA et LGMX.

Quand ? Dimanche 20 avril ; 15h - 23h30

Où ? LDLC Arena ; Lyon Décines

Combien ? A partir de 39 euros ; prendre sa place

Vente de plante chez Insted

Une grande vente de plante sera organisée ce week-end à In-Sted Lyon. Des plantes d’intérieur, d’extérieur, des grandes plantes... En direct des producteurs pour un max de fraîcheur. Toute la sélection arrive le matin même du 1er jour de vente, donc les premiers arrivés, seront les premiers servis !

Quand ? Vendredi 18 avril de 9h à 19h ; Samedi 19 avril de 9h à 19h ; Dimanche 20 avril de 10h à 17h

Où ? In-Sted, 6 Rue de la Part-Dieu, 69003 Lyon, France

Combien ? Entrée libre

This is disco

This is Disco fait son grand retour ce vendredi au Petit Salon, dans le 7e arrondissement. Préparez-vous à bouger sur les meilleurs sons des années 80 et 90, mixés par Vyktor Nova. Dans la petite salle, place à une ambiance hip-hop et RnB old school assurée par DJ Terror Mike.

Quand ? Vendredi 18 avril

Où ? Rue de Cronstadt, 69007 Lyon

Combien ? 17,99 euros ; prendre sa place

Film Aimons-nous vivants

Le film Aimons-nous vivants sorti cette semaine, est une comédie romantique française réalisé par Jean-Pierre Améris. À 70 ans, Antoine Toussaint, célèbre chanteur français, sait qu’il ne sera plus capable de remonter sur scène et décide d’avoir recours au suicide assisté en Suisse. Dans le TGV qui l’emmène à Genève, il rencontre Victoire, une quinquagénaire délurée, sortie de prison pour un week-end, le temps de marier sa fille. On découvre leur hsitoire le temps de 48 heures, entre passé douloureux et présent envôutant.

MC Solaar

Pionnier du rap français dans les années 90, MC Solaar continue de s’affirmer comme l’une des plus belles plumes de la scène francophone. Son style particulier, poétique et ludique s'impose. MC Solaar a véritablement démocratisé le mouvement rap en France. Après de multiples distinctions, MC Solaar est de retour cette année avec son nouvel album « Triptyque (Lueurs Célestes) ». Il se produira ce vendredi à la Salle 3000 de la Cité Internationale.

Quand ? Vendredi 18 avril

Où ? Amphitéâtre 3000 ; Cité Internationale

Combien ? A partir de 41 euros ; prendre sa place