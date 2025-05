Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du vendredi 2 au dimanche 4 mai

Réouverture des Subs

Pour leur week-end d'ouverture estivale, les Subs proposent des performances visuelles, de la danse et de la musique. Le berlinois Chris Imler sera notamment en concert gratuit samedi soir. Et après Kraken en 2022, UV LAB va dévoiler sa nouvelle oeuvre magistrale Arcadia.

Quand ? Du vendredi 2 au dimanche 4 mai

Où ? Les Subs ; 8 bis quai Saint-Vincent ; Lyon 1er

Combien ? Gratuit et payant

Le Cabaret des Dévorants

Dans le cadre du festival La Basse-Cour dans un lieu historique, place au Cabaret ! Ce soir on vous parle d’amour, de désir, et de tout ce qui peut être attisé par l’alcool et la nuit. Ce soir le philosophe est clown et le clown est philosophe et sous les manteaux épais des sans abris se cachent des costumes de rois souillés. Tout commence par un braquage…

Quand ? Vendredi 2 et samedi 3 mai ; 20h

Où ? Amphithéâtre des Trois Gaules ; Lyon 1er

Combien ? Gratuit

Onlybeach Open

Tournoi national de beach-volley féminin, il s'agit du premier série 2-1000 féminin sur les terrains de la Croix-Rousse. Venez assister à des parties de haut niveau dans un cadre inédit et sous un soleil de plomb !

Quand ? Dimanche 4 mai de 9h à 15h

Où ? Stade Grégory Coupet, 106 rue Philippe de Lassalle : Lyon 4e

Combien ? Entrée libre

Heatwave Sessions

C'est déjà la 3e édition du Heatwave Sessions. L'association Roule qui peut organise une journée autour de la pratique du skateboard, un sport bien ancré dans la culture lyonnaise ! Initiation et compétition, mais aussi DJ sets au programme à la Confluence.

Quand ? Samedi 3 mai ; De 10h à 1h

Où ? HEAT, 69 quai Perrache ; Lyon 2e

Combien ? Gratuit