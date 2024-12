Lyon, décor hivernal et hostile de la nouvelle série de Rodrigo Sorogoyen, Los Años Nuevos

Le génial réalisateur espagnol (Que Dios nos perdone, As Bestas) avait choisi la capitale des Gaules comme décor d'un épisode de sa série Los Años Nuevos, qui raconte l'évolution d'une histoire d'amour à travers 10 réveillons de la Saint-Sylvestre.

La série TV est enfin sortie dans son intégralité en Espagne sur Movistar. Et Lyon Poche a pu la voir, avec ce fameux épisode 7 lyonnais, le seul tourné en dehors de Madrid, diffusé le 12 décembre de l'autre côté des Pyrénées.

Si Rodrigo Sorogoyen avait pu laisser parler son talent sur sa série précédente Antidisturbios, il offre avec Los Años Nuevos une fresque pompeuse et très bavarde. Les plans-séquence, sa marque de fabrique, sont ici des prétextes pour laisser ses personnages dialoguer sans coupure.

Et Lyon dans tout cela ? On suit le personnage féminin qui vit à la Croix-Rousse, qui a ouvert un traiteur espagnol et qui livre ses clients à vélo. On ne pourra pas reprocher au cinéaste de ne pas avoir saisi l'essence de la ville !

Rien n'est sublimé dans cette fresque. En ce sens Sorogoyen ne ment pas au public avec un Lyon de carte postale. C'en est presque naturaliste, documentaire.

Lyon la grise, sous un épais brouillard.

Lyon la moche, où chaque mur de la Presqu'île est tagué ou recouvert d'affiches.

Lyon la froide, où les habitants ne sont pas sympathiques et ne parlent pas un mot d'anglais ou d'espagnol.

Lyon et ses conflits d'usage, où la protagoniste à vélo n'est pas la bienvenue sur la route réservée aux automobilistes, qui lui font savoir à plusieurs reprises.

Lyon l'épuisante, où les amies espagnoles de la protagoniste se désolent de devoir "subir y bajar", monter et descendre les collines pour pouvoir tout visiter.

Lyon et la Saône sur le point de déborder, ce qui terrifie le personnage masculin, d'autant que personne d'autre ne s'en alerte. C'est d'ailleurs devant le pont Bonaparte que Sorogoyen propose un plan-séquence (de dialogue) long de sept minutes !

Élitiste l'Ibérique ? Pour adoucir le tout, il y a tout de même une scène où l'héroïne échappe à la pluie dans un dédale de traboules dans le Vieux-Lyon. Ouf ! Au moins un bon cliché pour sauver ONLYLYON de l'anti-clip promotionnel par excellence !

Si Louis Garrel et son film L'innocent cultivaient un hommage non dissimulé au Lyon des polars de Bertrand Tavernier, Rodrigo Sorogoyen fait exprès de rendre Lyon asphyxiante. D'autant que l'action se situe en pleine pandémie du Covid-19.

Los Años Nuevos est une aventure à laquelle il faut se cramponner pour suivre jusqu'au bout le destin cabossé de ce couple. A condition même qu'Arte, co-producteur, décide un jour de la diffuser en France, aucune date n'ayant encore été fixée.