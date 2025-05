Lenny Kravitz, Fatoumata Diawara, Indochine... Les concerts à voir à Lyon en février 2025

The Legendary Pink Dots

Septième passage sur le bateau rouge pour ces légendes œuvrant aux confluents de différents styles obscurs, allant du gothique au krautrock, en passant par la cold wave. Un véritable catalogue de l’underground des années 80 pour ce groupe d’Amsterdam qui a déjà… 45 ans d’activité et 60 albums au compteur.

Le 2 février à 20h. Le Sonic, Lyon 5. De 14 à 15 €.

Paleface Swiss

Le style du groupe helvète, un mélange de deathcore, beatdown et hardcore, s’enrichit d’une intensité émotionnelle palpable. Son dernier album Cursed explore des thèmes sombres avec une profondeur inédite. Des morceaux comme My Blood On Your Hands témoignent de son engagement artistique et personnel.

Le 4 février à 19h30. Marché Gare, Lyon 2. Complet.

Indochine

Difficile d’imaginer en 1982 lorsque sortit L’Aventurier, que la bande de Nicola Sirkis laisserait loin derrière elle la scène du Rose Bonbon pour s’imposer comme un mastodonte de la variété française, remplissant les Arena, devenant une institution de la variété française.

Les 4, 5, 7 et 8 février à 20h. LDLC Arena, Décines. À partir de 55 €.

Lolina + Car Pouzi

Estonienne, installée à Londres, Lolina oscille entre trip hop et expérimentations électroniques, dévoilant une personnalité fascinante, un temps hébergée sur le crucial label Hyperdub et désormais représentée par son propre label, Relaxin Records, où est paru l’an dernier Unrecognisable.

Le 7 février à 20h. Le Sonic, Lyon 5. De 10 à 12 €.

Chromozone 51

Un ciné-concert à l’ancienne, où deux musiciens - machines, guitares, etc. - interprètent leurs compositions inspirées des grands noms de la musique de films (Reznor, Morricone…) sur un assemblage d’extraits de longs-métrages de science-fiction des années 1960, remontés et projetés sur grand écran, soit un bon shoot de rétro-futurisme conçu par deux Lyonnais.

Le 7 février à 19h. Jack-Jack, Bron. De 4 à 7 €.

Brad Mehldau

Après Bach, Brad Mehldau s’attèle cette fois au travail de Gabriel Fauré : Quatre Nocturnes du compositeur français seront ainsi mises en miroir de quatre compositions de Mehldau, pour un dialogue qui se poursuivra en seconde partie de soirée avec une sélection d’œuvres contemporaines proches.

Le 10 février à 20h. L’Auditorium, Lyon 3. De 33 à 53 €.

Fatoumata Diawara

Adoubée par Cheick Tidiane Seck, entendue sur l’ennuyeux projet malien de Matthieu Chedid ou, plus intéressant, avec Gorillaz, Fatoumata Diawara s’est imposée sur la scène mondiale, multipliant les collaborations (dont Bobby Womac) et s’affirmant depuis Fenfo comme une artiste à part entière.

Le 11 février à 20h. Radiant-Bellevue, Caluire. De 34 à 39 €.

Ravel / Berio

L’Auditorium fête ses 50 ans cette année et s’offre une série d’événements labellisés ainsi, dont ce double programme au sein duquel on retrouve deux œuvres de Luciano Berio, Folk Songs et Bewegung, et deux de Maurice Ravel, Shéhérazade et Valses nobles et sentimentales.

Le 14 février à 20h et le15 février à 18h. L’Auditorium, Lyon 3. De 10 à 44 €.

DANYL

DANYL, l’un des précurseurs de la création musicale en direct sur Twitch, s’est forgé une identité musicale unique en mêlant ses racines franco-algériennes aux sonorités contemporaines. Cette approche novatrice lui a permis de transformer le processus de production en une expérience interactive et immersive.

Le 15 février à 19h. Le Sucre, Lyon 2. 24 €.

Célia Kameni

Repérée lors des concerts coordonnés par Raphaël Imbert à l’Opéra de Lyon et sur diverses scènes lyonnaises, collaborant avec Yaël Naïm, Célia Kameni passe un cap avec ces concerts où elle présentera son répertoire original où se croisent les influences de Nina Simone et Nick Drake.

Les 19 et jeudi 20 février à 20h. Opéra Underground, Lyon 1. De 18 à 22 €.

SDM

Avec ses textes percutants, son flow maîtrisé et ses punchlines mémorables, SDM incarne cette nouvelle génération qui redéfinit les codes du rap français. Entre performances scéniques impressionnantes et projets ambitieux, il s’impose comme une figure incontournable de la scène musicale actuelle.

Le 21 février à 20h. Halle Tony-Garnier, Lyon 7. De 43 à 67 €.

Lenny Kravitz

Il n’a rien publié de notable depuis de longues années, mais son succès inaugural - une salve de trois albums impeccables, Let Love Rule, Mama Said et Are You Gonna Go My Way - suffisent à lui assurer un large public et l’aura qui va avec quelques 30 années plus tard. Et on ne boudera pas notre plaisir.

Le 22 février à 20h. LDLC Arena, Décines. 57,50 €.

Sampling is Beautiful + Raistlin

Fusionnant les univers du jazz et du rap, Sampling is Beautiful fête la sortie de son premier album au Ninkasi en compagnie de quelques invités, dont la flûtiste Fanny Martin et le rappeur UK Hotrox. On a déjà vu ce trio prometteur, en partie né au Périscope, à Jazz à Vienne ou Nancy Jazz Pulsation.

Le 26 février à 20h. Ninkasi Cordeliers, Lyon 2. Gratuit.

Nada Surf

30 ans et dix albums que Nada Surf essaime sa power pop autour du monde, jusqu’à ce Moon Mirror paru l’an dernier. C’est toujours du bel ouvrage, signé par des seconds couteaux de la scène indie américaine chez qui transparaît passion pour la France, puisqu'ils ont déjà repris… Souchon et Indochine !

Le 24 février à 19h. Transbordeur, Villeurbanne. 34 €.

Miki

Nouvelle sensation de la scène pop sucrée, aux influences électroniques et city pop japonaise, Miki dévore tout sur son passage avec une certaine candeur : des Transmusicales de Rennes au Marché Gare, ses mini-hits Jtm encore, Échec et mat ou le dernier Cartoon Sex l’imposent dans le paysage.

Le 27 février à 20h. Marché Gare, Lyon 2. De 20 à 22 €.

Electro Deluxe

Après le succès de leur album Apollo en 2019, Electro Deluxe revient aux sources avec Next, leur septième opus, véritable ode au groove. Il s’accompagne de collaborations prestigieuses. Parmi les invités figurent la saxophoniste Candy Dulfer, le tromboniste Nils Landgren et la légende Fred Wesleyqui.

Le 27 février à 19h. Transbordeur, Villeurbanne. 33 €.

Astéréotypie

Astéréotypie est issu d’un atelier de poésie et d’écriture au sein d’un institut à destination de personnes autistes, qui se sont soudain retrouvées rock presque stars, sur la foi du fabuleux Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme, mais surtout d’un talent brut qui a su viser juste.

Le 27 février à 20h30. L’Épicerie Moderne, Feyzin. De 7 à 25 €.