Galerie Estades à Lyon : une grande exposition de Jean Fusaro pour ses 100 ans

Né en 1925, le peintre Jean Fusaro fête donc ses 100 ans cette année. Célèbre artiste lyonnais, il est un maître de la peinture figurative et de l’école de Lyon. À l’occasion du centenaire de l’artiste, la Galerie Estades Lyon mettra en place une grande exposition qui commencera ce samedi 25 janvier et se terminera le 15 mars.

Accompagné de sa fille Eve, Jean Fusaro fera l’honneur de sa présence à la Galerie Estades Lyon pour son vernissage ce samedi 25 janvier de 10h à 19h.

Ayant fait ses études aux Beaux-Arts de Lyon, le peintre enchaîne les expositions depuis 1948. Sa première a eu lieu à la Chapelle du Lycée Ampère à Lyon. À la suite de cette première exposition, l’artiste s’est fait connaître de plus en plus, et reçoit le prix Fénéon en 1953 ou encore le prix de Marseille en 1957.

Depuis la fin des années 1990, Jeans Fusaro expose en permanence ses œuvres dans les quatre Galerie Estades (Paris, Lyon, Toulon et Baden-Baden en Allemagne).

Si vous êtes un grand amateur d’art et plus spécialement de ce peintre, certains de ses tableaux sont disponibles à la vente sur le site de Galerie Estades.