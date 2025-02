Booba, Jok’Air, Vald... Un nouveau festival de rap arrive à Lyon !

C’est un nouveau festival qui va débarquer à Lyon en juin, et les affiches sont assez impressionnantes.

Organisé autour de "la créativité de la culture rap", le festival Hypnotize accueillera les fans de la musique populaire du 13 et 14 juin au Grand Parc de Miribel-Jonage près de Lyon.

On peut dire que le lieu, délaissé par Woodstower en 2025, n'est pas resté orphelin très longtemps.

Des stars du rap français sont attendues comme Booba ou Vald, qui ont été annoncées ce mercredi. Le directeur créatif de la société espagnole Hypnotize chez Fever, Olivier Maligorne, a expliqué son ambition avec ce festival et de le "considérer comme une expérience autour de la culture rap et hip-hop".

Parmi les autres têtes d'affiches prévues à Lyon, on retrouvera Jok’air, Laylow et Leto. Des rappeuses feront également partie de la fête avec Meryl et Maureen.

Dans une volonté de s’éloigner de Paris, les organisateurs souhaitent tout de même imposer leur identité dans une "culture tellement riche" et grandissante, surtout ces dernières années.

Des activités liées au monde du rap permettront aux festivaliers de pleinement profiter de cet événement avec des démonstrations de breakdance ou de graffiti.

L’ouverture de la billetterie se fera le mardi 11 février.