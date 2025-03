Réalisé par un Villeurbannais, Beurk! récompensé aux César

Le réalisateur participait à la cérémonie des César ce vendredi soir, et son film Beurk! a remporté la statuette du meilleur court-métrage d'animation.

"On a bossé cinq ans et demi sur ce film, mais quand j'y pense j'aurais trop kiffé que cela dure plus longtemps, tellement on a une équipe de dingue, merci à vous", a réagi le villeurbannais Loïc Espuche.

✨ Le palmarès des #César2025 en un clin d'œil.



Retrouvez le meilleur de la 50e Cérémonie > https://t.co/S9jhmudlcY pic.twitter.com/LOJLp2yoI3 — CANAL+ (@canalplus) February 28, 2025 Beurk!, c'est l'histoire d'un petit groupe d’amis de très jeune âge qui découvre l’amour. Disant "beurk" lorsqu’ils voient les couples s’embrasser, eux aussi ont envie de savoir la sensation d’un baiser. Les envies d’un bisou se montrent par des lèvres qui deviennent roses. Le petit Léo cache lui-même sa bouche quand il pense à son ami Lucie... Beurk!, c'est l'histoire d'un petit groupe d’amis de très jeune âge qui découvre l’amour. Disant "beurk" lorsqu’ils voient les couples s’embrasser, eux aussi ont envie de savoir la sensation d’un baiser. Les envies d’un bisou se montrent par des lèvres qui deviennent roses. Le petit Léo cache lui-même sa bouche quand il pense à son ami Lucie...

Pas le temps de souffler pour Loïc Espuche, puisque dimanche soir, c'est à Los Angeles que son court-métrage d'animation concourt aux Oscars, dans la même catégorie. Fingers crossed !

Découvrez Beurk!, disponible gratuitement sur le site de France TV !