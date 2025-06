Le musée des Confluences vous invite à une plongée sous marine hors du commun

Avec sa nouvelle exposition, le musée des Confluences invite les Lyonnais à une plongée sous-marine au Cap Corse en compagnie de l’expédition scientifique Gombessa 6. Par cette collaboration unique, les portes du mystère des anneaux s’ouvriront temporairement au public du 14 juin 2025 au 19 avril 2026.

Poursuivant leurs expositions dédiées à la photographie, le musée des Confluences s’intéresse désormais au mystère des anneaux. Une énigme sous-marine qui a fait l’objet d’une expédition exceptionnelle de la part de Laurent Ballesta, plongeur et détenteur à deux reprises du prestigieux Grand Prix Wildlife Photographer of the Year, et de son équipe. Elle sera présentée à la petite galerie du musée du 14 juin 2025 au 19 avril 2026.

L’exposition retrace non sans émotion cette expédition scientifique menée pour percer le mystère des anneaux, une énigme à 120m de profondeur au large du Cap Corse. Pour immerger le public dans ces eaux profondes, une cinquantaine d’images ainsi qu’un film d’une dizaine de minutes explicitent les découvertes scientifiques et le quotidien de cette aventure humaine.

Le parcours est également rythmé par des anecdotes aussi poétiques et scientifiques de Laurent Ballesta, si bien qu’au fur et à mesure le public s’attache à l’équipage. Le plongeur raconte non sans émotion toute la faune et la flore qu’ils ont pu découvrir, émerveillés, comme des enfants qui trouvent un œuf dans un jardin, selon l’image du plongeur.

Parmi ces histoires, une s’avère particulièrement touchante, comme cette limace que Laurent pensait avoir découvert : “Cette petite limace de mer que vous voyez là, c'est la première fois qu'elle est photographiée. Elle s'appelle tritonia callogorgiae et on a depuis longtemps cru que ce serait une nouvelle espèce parce qu'il n’y avait aucune référence. Je me voyais déjà donner le nom de ma fille à cette limace, mais la génétique a dit c'est incroyable, c'est la même espèce”.

Le musée s’attache à rendre compréhensible la mission Gombessa 6, menée entre 2021 et 2024 afin de percer le mystère de plus de 1400 anneaux d’une vingtaine de mètres situés dans les profondeurs de la mer Méditerranée.

Avec humour, le plongeur et photographe raconte “que ça flatte (son) égo, tellement fier et de pouvoir montrer (ses) images et voilà c'est superbe. Mais si on essaie d'être un peu sérieux, le but de tout ça au 21e siècle, en pleine sommet des océans par les Nations Unies à Nice, c'est la conservation”.

La conservation, c’est un mot qui revient souvent chez Laurent et ses équipes, car au-delà du succès scientifique de l’expédition, la question environnementale ne peut pas être écartée. “Notre plus grande fierté, ce n’est pas d’avoir résolu le mystère des anneaux. Mais c’est d’en avoir fait un site protégé.”

Une exposition qui prend rapidement la forme de voyage initiatique, où le public prend sa place dans l’expédition scientifique, et l’accompagne dans ses plongées, ses recherches et finalement dans la résolution du mystère, puisque ce dernier a été décelé. En cela, la scénographie s’est avérée très efficace pour rendre les recherches accessibles au large panel de visiteurs qui fréquentent le musée.