Fouilles archéologiques au cimetière de Loyasse : Lugdunum s'agrandit !

Ce n'est plus un mystère, le sol lyonnais se fait depuis toujours le gardien des reliquats antiques. Alors, lorsqu'un chantier est prévu dans une zone historiquement aussi importante que la colline de Fourvière, les équipes de la direction archéologique de la ville sont conscientes qu'elles trouveront quelque chose. C'est dans ce contexte que des recherches étaient mises à bien au cimetière de Loyasse, qui entrait dans une nouvelle phase de travaux sur son ossuaire historique. "On savait qu'on ferait une trouvaille archéologique mais on ne savait pas qu'elle serait de cette importance et de cette ampleur", explique Sylvain Godinot, l'adjoint au maire délégué au Patrimoine.

Si la proximité du site avec le cœur administratif, politique et financier de l'ancienne colonie romaine présageait d'intéressantes découvertes, les attentes de Sophie François, directrice du service archéologique de la Ville de Lyon, ainsi que de son équipe ont vite été dépassées. Les restes des enceintes antiques révélés à plus de cinq mètres de profondeur ont mis au jour deux vestiges exceptionnels.

Les fondations d'une cour circulaire de plus de huit mètres de diamètre attendaient patiemment d'être déterrées, divulguant le flanc septentrional d'une porte d'entrée dans la ville antique de Lugdunum. Datée du Ier siècle de notre ère, cette entrée comportait également des passages pour les piétons ainsi que deux portes charrières destinées aux charrettes. De plus, l'équipe travaillant sur le site pense que sa hauteur était comparable à celle des portes d'Autun.

L'action des archéologues a aussi conduit à la découverte d'une route pavée préservée dans un état remarquable. Cette route, qui faisait partie de la Voie de l'Océan reliant Lyon à la Manche, constituait probablement l'un des principaux axes de desserte de Lugdunum. Bien que la présence de routes antiques à Lyon ne soit pas rare, le caractère exceptionnel réside dans son état de conservation on ne peut plus satisfaisant. Une conservation permettant par ailleurs de situer dans la longueur de la voie un fossé, unique témoin de la bataille de Lyon de 197.

Confirmant le caractère central de Lugdunum dans l'Empire romain, ces découvertes ont fait l'objet de soins particuliers de la part de la ville de Lyon qui a déjà prévu d'ensevelir ces vestiges afin de les préserver. Le site sera cependant ouvert au public ce samedi et samedi prochain, lors de visites gratuites à 14, 15 et 16h. Une occasion unique de voir l'histoire de Lyon sous ses yeux avant la fermeture du site.