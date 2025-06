FIDUCIAL Astéria, la petite sœur de la LDLC Arena va ouvrir près de Lyon

Ce lundi 30 juin, ThrillStage et FIDUCIAL ont présenté l’identité de la nouvelle salle de spectacle à Lyon : la FIDUCIAL Astéria.

Cette dernière sera dotée d’une capacité modulable de 1 500 à 3 500 places pouvant accueillir des concerts, des spectacles, des événements sportifs et culturels variés dans un cadre davantage intimiste que sa grande sœur la LDLC Arena.

Les deux sont dans le giron de la famille Aulas.

La salle devrait être construite juste à côté, au cœur de l’OL Vallée de Décines, un pôle de loisirs en pleine expansion. 50 à 70 événements par an devraient y être programmés.

Son nom Astéria (étoile) en grec ancien fait écho à l’engagement de la marque FIDUCIAL en faveur de la recherche et de la science. L’ouverture des portes est prévue pour le 30 octobre 2025.

"Avec la FIDUCIAL Astéria, nous avons voulu créer une salle à taille humaine, où chaque artiste peut s’exprimer pleinement et chaque spectateur vivre une expérience intime et mémorable. Ce partenariat avec FIDUCIAL concrétise notre vision d’un spectacle vivant plus proche, plus vibrant et profondément ancré dans son territoire", exprime Alexandre Aulas, Président Directeur Général de ThrillStage.