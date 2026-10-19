Beaujolais Nouveau 2026 : rendez-vous le 19 novembre pour une fête célébrée dans le monde entier

Le compte à rebours est lancé avant l’arrivée des Beaujolais Nouveaux 2026.

Comme le veut la tradition, les premières bouteilles seront officiellement dévoilées le troisième jeudi de novembre, soit cette année le 19 novembre. Inter Beaujolais veut faire de cette édition un grand moment de convivialité, comparant même l’événement à une "Saint-Patrick à la française".

Depuis 75 ans, l’arrivée des Beaujolais Nouveaux est célébrée bien au-delà du vignoble. Elle donne lieu à des événements dans les bars, restaurants, caves, salles des fêtes et chez les producteurs eux-mêmes.

Des dizaines de milliers de visiteurs attendus dans le Beaujolais

Dans le Beaujolais, le troisième jeudi de novembre et le week-end qui suit attirent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.

Plusieurs rendez-vous emblématiques sont annoncés, notamment les Sarmentelles de Beaujeu, le Marathon international du Beaujolais, la Fête des Saveurs à Gleizé ou encore la Fête du Beaujolais Gourmand à Tarare. De nombreux domaines accueilleront également directement le public.

Les festivités prendront des formes très variées : concerts, DJ sets, dégustations, accords mets-vins ou animations spéciales chez les cavistes.

Inter Beaujolais annonce notamment 700 cavistes participants à l’opération "Rendez-vous Beaujolais chez les cavistes" à travers la France. Plus de 500 événements doivent également être référencés à l’approche du 19 novembre.

Rouge, mais aussi rosé

Les Beaujolais Nouveaux ne se limitent plus au traditionnel rouge.

Ils sont désormais proposés en rouge et en rosé, avec des profils différents selon les producteurs. Inter Beaujolais les décrit comme des vins légers, frais et fruités, issus principalement du gamay et d’une macération courte.

En 2025, les Beaujolais et Beaujolais Villages Nouveaux représentaient 104 000 hectolitres, soit environ 13,8 millions de bouteilles commercialisées.

Parmi elles, 9 millions de bouteilles ont été vendues en France et 4,9 millions exportées dans plus de 100 pays.

Le Japon reste le premier marché à l’export

Le Japon reste de loin le premier marché étranger du Beaujolais Nouveau, avec environ 1,8 million de bouteilles exportées en 2025.

Suivent les États-Unis avec 871 000 bouteilles, le Royaume-Uni avec 670 000, le Canada avec 390 000 et la Belgique avec environ 124 500 bouteilles.

Le vignoble beaujolais compte aujourd’hui environ 11 600 hectares de vignes, près de 2 000 domaines et maisons de vins et neuf caves coopératives.

Le rendez-vous est donc fixé au jeudi 19 novembre 2026, à Lyon, dans le Beaujolais et bien au-delà.